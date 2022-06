Yamaha lance des écouteurs sans fil pour les sportifs et les audiophiles

Yamaha a dévoilé deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil, les Yamaha TW-ES5A et les Yamaha TW-E7B.

Déjà présent sur le segment des écouteurs sans fil, le constructeur japonais Yamaha a annoncé ce mardi l’arrivée de deux nouvelles références dans sa gamme, les Yamaha TW-ES5A, destinés aux sportifs, et les Yamaha TW-E7B, positionnés sur le segment haut de gamme.

Ces deux nouvelles paires d’écouteurs viennent compléter la gamme actuelle de Yamaha qui avait déjà présenté ses TW-E3A, TW-E5A et TW-E7A en octobre 2020. De quoi permettre ainsi à la firme de s’adresser également aux sportifs et aux utilisateurs plus exigeants.

Des Yamaha TW-ES5A pour les sportifs

Les nouveaux Yamaha TW-ES5A sont donc des écouteurs sans fil orientés vers les sportifs. Un choix qui se traduit, dans le design des écouteurs, par l’intégration d’un système d’ailettes afin de stabiliser au mieux les écouteurs, même en plein mouvement. Les Yamaha TW-ES5A profitent également d’une certification IPX7 assurant ainsi une protection contre l’immersion à faible profondeur. Ils sont par ailleurs dotés de véritables boutons physiques avec deux touches sur l’écouteur droit et une sur l’écouteur gauche.

Pour la partie audio, Yamaha a intégré un transducteur dynamique de 6 mm de diamètre à ses écouteurs sportifs. Ils sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth 5.2 et les codecs Bluetooth audio AAC, SBC et aptX Adaptive. Si l’on retrouve un mode Ambient Sound permettant d’entendre les bruits extérieurs, aucune fonction de réduction active du bruit n’est cependant proposée. Il faudra donc se contenter de la seule isolation passive proposée par les embouts.

Concernant l’autonomie de ses écouteurs, Yamaha indique que ses TW-ES5A permettent jusqu’à 9 heures d’écoute avec les écouteurs seuls et 25 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge. Celui-ci n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil.

Des Yamaha TW-E7B avec réduction de bruit active

Résolument plus haut de gamme, les Yamaha TW-E7B s’adressent quant à eux à des utilisateurs qui souhaiteraient profiter d’un son de haute qualité, même sur des écouteurs sans fil. Pour ce faire, ils embarquent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Ils profitent eux aussi de la compatibilité avec le Bluetooth 5.2 et les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive. Pour l’étanchéité en revanche, puisqu’il ne s’agit pas d’écouteurs sportifs, il faudra se contenter d’une certification IPX5 assurant une protection contre les éclaboussures, la pluie et la transpiration.

Les écouteurs se distinguent cependant de leurs homologues par l’intégration d’une fonction de réduction active du bruit hybride qualifiée « d’avancée » par Yamaha. Concrètement, les écouteurs ne vont pas filtrer tous les bruits ambiants, mais uniquement les fréquences ne correspondant pas au son que vous écoutez dans les écouteurs.

Pour l’autonomie de ses TW-E7B, Yamaha annonce jusqu’à 6 heures d’écoute avec réduction de bruit et 16 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Celui-ci n’est cependant pas compatible non plus avec la charge sans fil.

Les deux nouvelles paires d’écouteurs de Yamaha seront disponibles à la fin du mois de juillet. Les Yamaha TW-E7B seront proposés en noir, beige, bleu ou blanc au prix de 279 euros, tandis que les Yamaha TW-ES5A seront disponibles en noir, rose, blanc, vert et bleu au prix de 199 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.