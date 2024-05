Ces nouveaux écouteurs Shokz offrent un format confortable pour un prix plus maîtrisé

Shokz a lancé ses nouveaux écouteurs ouverts à oreille libre, les OpenFit Air, proposés à un tarif plus accessible que leurs prédécesseurs.

Il y a un an, Shokz lançait des écouteurs particulièrement originaux sur le marché des écouteurs sans fil. Avec ses Shokz OpenFit, le constructeur chinois, jusqu’à présent spécialisé dans le marché de la conduction osseuse, proposait des écouteurs à conduction aérienne plus traditionnelle qui se positionnaient non pas à l’entrée du conduit auditif, mais dans le pavillon auriculaire.

Depuis, nombreux sont les constructeurs à avoir suivi. On peut notamment citer Bose avec ses Open Earbuds, Huawei avec ses FreeClip ou Anker avec ses Soundcore Aerofit. Pour Shokz, il était donc temps d’aller plus loin, ce que le constructeur a fait en dévoilant, ce jeudi, ses nouveaux écouteurs Shokz OpenFit Air.

Des écouteurs à oreilles libres plus accessibles

Comme leur nom l’indique, ces écouteurs reprennent le principe de la conduction aérienne, déjà abordée avec les OpenFit classiques. Cependant, là où les OpenFit étaient proposés au prix fort de 199 euros, les OpenFit Air se veulent plus accessibles, à un prix de 139 euros.

Forcément, pour ce tarif moins élevé, Shokz a fait quelques compromis, notamment en modifiant certains matériaux. Exit par exemple l’arceau tour d’oreille en silicone liquide et place à du silicone plus traditionnel, moins doux, mais avec une forme plus ergonomique. Les écouteurs reprennent néanmoins les caractéristiques sonores des OpenFit standards avec des haut-parleurs large bande de 18 x 11 mm. Ils embarquent également l’algorithme DirectPitch censé limiter les fuites sonores ainsi que le système OpenBass Air amené à augmenter les basses fréquences pour un rendu plus chaleureux.

Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP54 et protégés contre la transpiration, profitent du Bluetooth 5.2 compatible multipoint et embarquent quatre microphones utilisés pour la réduction de bruit durant les appels. Écouteurs ouverts obligent, ils sont bien évidemment démunis de toute forme de réduction de bruit pour l’écoute. Enfin, concernant l’autonomie, Shokz annonce jusqu’à six heures d’écoute avec une charge et 28 heures à l’aide du boîtier.

Prix et disponibilité des Shokz OpenFit Air

Les écouteurs Shokz OpenFit Air seront disponibles en noir, blanc ou rose à compter du 5 juin en France. Le constructeur chinois en profitera également pour lancer également son casque à conduction osseuse Shokz OpenSwim Pro, déjà présenté durant le CES de Las Vegas, en janvier dernier.