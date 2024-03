Ces écouteurs d’un nouveau genre promettent sécurité et qualité audio pour les sportifs

Anker a dévoilé sa nouvelle gamme d'écouteurs sans fil au format ouvert, les Anker Soundcore Aerofit et Aerofit Pro. Des écouteurs qui se positionnent à un prix bien plus agressif que leurs concurrents.

Depuis quelques mois, des écouteurs sans fil d’un nouveau genre apparaissent sur le marché, les modèles complètement ouverts. On a connu les OpenFit de Shokz, les FreeClip de Huawei ou les Ultra Open Earbuds de Bose, il faudra désormais aussi faire avec les Soundcore Aerofit et Soundcore Aerofit Pro d’Anker.

Pour rappel, Soundcore est la division du constructeur chinois Anker dédiée aux produits audio. Des produits qui proposent bien souvent un excellent rapport qualité-prix comme c’était notamment le cas de l’enceinte Soundcore Motion X600 ou des écouteurs Soundcore Liberty 4. Avec ses nouveaux écouteurs Aerofit, Soundcore s’oriente un peu plus encore vers les sportifs. Leur format complètement ouvert ne vient en effet pas obstruer le conduit auditif et, à la manière d’un casque à conduction osseuse, vous permet de profiter de votre environnement en même temps que votre musique.

Pour ce faire, les écouteurs ne se positionnent donc pas à l’entrée du conduit auditif, mais à l’intérieur du pavillon auditif. Ils adoptent par ailleurs un format tour d’oreille, comme les Beats PowerBeats Pro, de sorte de bien les garder arrimés aux esgourdes. La version « Pro » est également accompagnée d’un tour de cou magnétique et détachable pour un maintien encore meilleur.

Des écouteurs dotés de larges haut-parleurs

Bien évidemment, les écouteurs étant plus éloignés du conduit auditif, il faut compenser par des transducteurs de plus large diamètre. Ainsi, les Aerofit embarquent des transducteurs de 14 mm de diamètre, tandis que les Aerofit Pro profitent de haut-parleurs de 16,2 mm.

Concernant l’autonomie, Anker annonce jusqu’à 11 heures d’écoute pour ses Aerofit et jusqu’à 14 heures pour ses Aerofit Pro. Bien évidemment, format ouvert oblige, les écouteurs sont dépourvus de toute fonction de réduction de bruit active. Avec leurs boîtiers de charge, le modèle standard peut monter jusqu’à 42 heures d’utilisation et la déclinaison « Pro » jusqu’à 46 heures.

Alors que la plupart des écouteurs concurrents sont affichés dans le segment haut de gamme, avec des prix qui atteignent, voire dépassent les 200 euros, les deux nouveautés d’Anker se démarquent par des prix plus agressifs. Les Anker Soundcore Aerofit sont en effet affichés au prix de 129,99 euros — et même à 109,99 euros jusqu’au 24 mars. Les Anker Soundcore Aerofit Pro sont quant à eux affichés à 169,99 euros — et à 139,99 euros jusqu’au 24 mars.