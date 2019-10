Les deux Xiaomi TicPods 2 Pro sont très prometteurs avec des caractéristiques intéressantes et quelques innovations.

Xiaomi a investi dans de très nombreuses entreprises, et plusieurs produisent des écouteurs audio. Aujourd’hui, l’une d’entre elles, Mobvoi, a présenté d’intéressants écouteurs sans fil True Wireless TicPods 2 Pro qui peuvent être contrôlés à l’aide d’un déplacement de la tête.

Deux versions ont été présentées : l’habituel TicPods 2 et la version Pro (intra) avec un capteur TicMotion pour le contrôle du mouvement. Pour accepter un appel, vous devez acquiescer, et si vous ne voulez pas décrocher, secouez la tête d’un côté à l’autre. Vous pouvez contrôler le volume et la lecture directement à partir du casque grâce à des pavés tactiles.

Bluetooth 5.0, aptX, AAC et réduction de bruit active

Ces écouteurs sont plus petits que les TicPods Free Pro. Le reste des caractéristiques est top pour ce type de produits : du Bluetooth 5.0, la prise en charge d’aptX et AAC, des haut-parleurs de 13 mm avec une qualité sonore décente et la réduction du bruit active grâce à la technologie CVC de Qualcomm.

L’autonomie de la batterie est jusqu’à 23 heures avec la version standard et la version Pro propose un peu moins – jusqu’à 20 heures, ce qui est également suffisant. Il y a également le support d’Apple Siri ou de Google Assistant, en fonction de votre smartphone.

Trois couleurs sont annoncés : bleu foncé, rose et blanc. En Chine, les ventes sont prévues pour le 1er novembre. Ces écouteurs coûtent 699 yuans pour la version standard (environ 89 euros) et 799 yuans pour la version Pro (environ 102 euros). Ces produits sortiront certainement en Europe, mais nous ne savons pas quand ni à quel prix.