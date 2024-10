Jabra Elite 7 Pro : ces true wireless avec réduction de bruit active sont quasi à moitié prix sur Amazon

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Pro comptent de nombreux atouts, dont d’excellentes performances acoustiques et une réduction de bruit active efficace. Mais leur prix est certainement celui qui pourrait bien faire pencher la balance : au lieu de 199 euros à leur lancement, ils passent à 119 euros sur Amazon.

Lancés en 2021, les Jabra Elite 7 Pro conservent encore aujourd’hui leur statut de bons écouteurs intra-auriculaires haut de gamme. Il faut dire que leur constructeur, Jabra, est l’une des grandes références du secteur. Le modèle accumule les atouts : belle sonorité énergique, excellente expérience utilisateur, très bonne autonomie, confortable… Certes, ils ne sont pas parfaits, notamment pour ce qui est de la partie réduction de bruit active, mais restent des écouteurs sans fil intéressants, surtout en ce moment avec ces 40 % de réduction sur Amazon par rapport à leur prix de lancement.

Les points forts des Jabra Elite 7 Pro

Des écouteurs true wireless intra-auriculaires

Jusqu’à 35 heures d’autonomie

5 minutes de charge pour 1 heure d’écoute

Au lieu de 199 euros à leur lancement, les Jabra Elite 7 Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à 119 euros sur Amazon.

Des écouteurs à utiliser partout

En plus de leur design intra-auriculaire qui leur apporte déjà une meilleure isolation par rapport à des écouteurs « basiques », les Jabra Elite 7 Pro profitent de microphones à conduction osseuse et de capteurs intelligents qui leur assurent une réduction de bruit active. Cette dernière détecte et supprime les bruits environnants pour assurer des appels téléphoniques clairs et nets pour les deux interlocuteurs, ainsi qu’une bonne qualité sonore pour l’écoute de musique.

Avec une autonomie jusqu’à 8 heures d’affilée avec la réduction de bruit active annoncée, pas d’inquiétude, vous pourrez aisément profiter de votre musique tout au long de la journée. En accordant des pauses à vos écouteurs dans leur boitier, vous pourrez même pousser jusqu’à 22 heures d’écoute supplémentaires avec une seule charge. Et si cela ne suffit pas, une recharge de 5 minutes suffit à récupérer jusqu’à une heure d’écoute. Cerise sur le gâteau, certifiés IP57, les Elite 7 Pro sont résistants à l’eau et à la poussière, ils peuvent donc être utilisés pour toutes sortes d’activité, même sous la pluie.

Du Bluetooth multipoint et du HearTrough

Vous écoutez votre musique depuis plusieurs appareils ? Pas de souci, les Jabra Elite 7 Pro offrent du Bluetooth multipoint. Autrement dit, ils peuvent être connectés à plusieurs appareils à la fois sans devoir les déconnecter d’un ordinateur pour passer un appel avec un smartphone à chaque fois. Il vous suffira de changer de source et cela peut se faire à tout moment. Un aspect très pratique.

Pour ce qui est de la qualité sonore, Jabra a opté pour quelque chose de classique en termes de codecs audio : de l’AAC et du SBC, ainsi que des transducteurs de 6 mm. Pour une expérience utilisateur au top et donc, personnalisée, l’application Jabra Sound+ sera votre meilleur compagnon. C’est depuis elle que vous pourrez retrouver les paramètres audio des écouteurs, mais aussi régler la fonction HearTrough, à savoir le mode de transparence à degrés variables permettant de rester à l’écoute des sons environnants. Une fonction qui s’avère particulièrement utile pour les personnes qui veulent écouter de la musique sans se couper complètement du monde extérieur pour plus de sécurité.

