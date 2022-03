Ces bornes de recharge Siemens pourront être installées en seulement trois jours

Siemens dévoile un inédit concept de bornes préfabriquées, qui pourront être mises en place en seulement trois jours. Elles sont pour l’heure encore en phase de test.

Installer des bornes de recharge, ce n’est pas vraiment une chose aisée. En effet, il faut d’abord trouver le lieu, qui soit à la fois fréquenté et pratique pour les usagers et qui doit être proche de certaines commodités, telles qu’un restaurant ou un hôtel. Une fois l’endroit idéal choisi, il faut ensuite décrocher une autorisation et débuter la mise en place, qui peut quant à elle prendre plusieurs semaines avant que les bornes ne soient enfin en service.

Un délai long, qui fait évidemment perdre du temps et de l’argent aux entreprises chargées d’installer ces stations. Les choses commencent néanmoins tout doucement à évoluer, alors que Tesla a pour la première fois mis moins d’une semaine à mettre en place six bornes, grâce à une nouvelle méthode consistant à les assembler en usine, afin d’avoir simplement à procéder aux branchements une fois sur place. De quoi gagner un temps considérable.

Un dispositif innovant

Mais la firme d’Elon Musk n’est pas la seule à avoir eu cette idée. En effet, Siemens vient tout juste de dévoiler un inédit prototype de bornes de recharge préfabriquées aux États-Unis. En cours de développement depuis l’année dernière, ce dispositif innovant est actuellement en phase de tests grandeur nature près d’Atlanta, à Peachtree, en Georgie. D’autres prototypes pourraient par la suite être déployés dans d’autres villes.

Baptisé VersiCharge XL, ce système de bornes préfabriquées développé par le géant allemand de la tech ne nécessite que trois jours pour être installé et totalement opérationnel. Un système « plug & play » particulièrement innovant, qui ne nécessite aucune modification des lieux où il est implanté, contrairement aux autres bornes, qui doivent être installées dans le sol.

Des prises ouvertes à tous

Ici, pas besoin de creuser puisque l’ensemble des éléments permettant à la borne de fonctionner est en fait installé dans la partie supérieure du portique. Rien en sous-sol, donc, permettant ainsi de ne pas avoir à dégrader le revêtement des lieux dans lesquels ces stations de recharge seront installées. Un vrai atout, qui devrait inciter plus d’entreprises et les pouvoirs publics à accepter la mise en place de ces bornes, et qui permet de réduire les délais ainsi que les coûts.

Selon Siemens, ces portiques innovants seront accessibles à tous les véhicules électriques qui utilisent la recharge de niveau 2 et 3. En revanche, rien n’a encore été dit sur la tarification, alors que ces bornes sont encore en phase de tests.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.