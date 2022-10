Survoltés, le nouveau podcast 100 % voitures électriques par Frandroid

Survoltés est une nouvelle émission de Frandroid sur la voiture électrique. Pour ce premier épisode, nous mettons les pieds dans le plat. La voiture électrique est-elle plus écologique que les voitures thermiques et hybrides ?

Après la révolution du smartphone, vient celle de la voiture. Oui, les voitures électriques sont annoncées comme une révolution. Sauveuses de notre dépendance à l’essence et guerrières dans la lutte pour un monde plus durable. On leur donne le potentiel de considérablement améliorer la santé publique et de réduire les dommages écologiques. Même l’économie y voit un salut, les véhicules électriques seraient la prochaine frontière des startups et des rendements démesurés de grands groupes.

Chez Frandroid, nous avons fait le choix de nous pencher sur cette révolution. Mais, pas aveuglément. Si le passage aux voitures électriques est indéniablement un pas dans la bonne direction, ce n’est qu’un pas. Elles peuvent apporter des changements significatifs dans la société, mais nous devons être assez audacieux pour le faire. Ici, il n’est pas question d’un statut, ni d’une posture purement moraliste. La voiture électrique fondée sur l’utilisation de technologies et de normes durables peut être un progrès notable.

La voiture électrique est-elle écologique ?

Pour ce premier épisode de Survoltés, nous mettons les pieds dans le plat. La voiture électrique est-elle écologique ? Vincent, Robin et moi avons diffusé le premier pilote de cette nouvelle émission Survoltés en direct sur le Twitch de Frandroid. Voici donc ce premier épisode sous la forme d’un podcast que vous pouvez rajouter à votre client préféré (via RSS), mais également sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts.

Le second épisode de Survoltés sera diffusé pendant le Mondial de Paris qui se tiendra du 17 au 23 octobre prochain, on aura l’occasion d’évoquer les nouvelles marques chinoises. Rendez-vous dans quelques jours sur Twitch, ou un peu plus tard sur votre application de podcasts préférée.

