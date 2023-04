L’alliance Ferrari-Samsung : vers des voitures avec moins de boutons physiques

La nouvelle touche high-tech des voitures Ferrari sera signée Samsung. Ferrari et Samsung unissent leurs forces pour intégrer des écrans OLED.

Lors du CES 2023, nous sommes tombés sur une voiture sur le stand de Samsung. Samsung est un fournisseur de composants majeurs, ils fournissent des capteurs, des émetteurs, des puces ainsi que des écrans.

On sait désormais que Samsung fournira à Ferrari ses écrans OLED pour les automobiles, grâce à un protocole d’accord signé par le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, et le PDG de Samsung Display, Choi Joo Sun. JS Choi, président et PDG de Samsung Display, a déclaré : « En nous appuyant sur notre vaste expérience dans la technologie OLED, nous sommes prêts à introduire des solutions d’affichage innovantes qui répondent aux normes rigoureuses de Ferrari. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec Ferrari offrira une opportunité passionnante pour appliquer nos forces dans le secteur des supercars et renforcer notre position sur le marché des écrans OLED pour l’automobile, nous permettant d’atteindre de nouveaux sommets. ».

Aucun détail pour le moment

Bien qu’aucun détail ou calendrier spécifique n’ait été divulgué concernant ce nouveau partenariat, il est clair que Ferrari bénéficiera des technologies avancées de l’entreprise sud-coréenne spécialisée dans les écrans OLED minces, légers et incurvés.

Dans le Ferrari Purosangue, on peut voir des intégrations avancées. À bord, le Ferrari Purosangue ne dispose d’aucun écran central ni de navigation intégrée. L’affichage se fait via deux écrans face aux passagers à l’avant. Il y a néanmoins d’une molette rétractable qui intègre un écran. Ferrari est néanmoins resté aussi conservateur, il y a encore beaucoup de contrôles physiques.

Cette nouvelle collaboration entre Samsung Display et Ferrari n’est pas totalement surprenante. Plus tôt cette année, la filiale de Samsung, Harman, et Ferrari ont annoncé un partenariat polyvalent concernant les expériences en cabine ainsi que la Scuderia Ferrari. Harman a été désigné comme partenaire pour l’équipe de Formule 1 de Ferrari.

Samsung travaille depuis longtemps avec plusieurs constructeurs automobiles pour fournir des écrans OLED à intégrer dans leurs voitures : les écrans OLED de Samsung ont déjà été incorporés dans les véhicules électriques sportifs Ioniq 5 de Hyundai, ainsi que dans certains modèles BMW.

Fait intéressant, Samsung a également noué un partenariat avec Porsche cette année, bien que ce soit pour un événement dans lequel l’histoire de la légendaire Porsche 356, qui a participé à la course panaméricaine de 1952 au Mexique, a été présentée sur un grand écran The Wall.

