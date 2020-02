Newron EV-1 : française et électrique, cette splendide moto ne s’arrachera qu’à douze exemplaires

Imaginée et développée par l’entreprise française Newron, l’EV-1 entre dans une nouvelle phase de développement avec l’ouverture des précommandes. Mais attention : seuls douze petits veinards y auront le droit en échange d’un acompte de 2000 euros.

Fondée en 2016 par deux anciens ingénieurs aéronautiques, l’entreprise française Newron s’est lancée dans un passionnant projet : construire une moto électrique digne de ce nom au design audacieux. Ainsi est née l’EV-1, fruit d’un travail de plusieurs années, et dont les précommandes ont récemment été lancées par la société.

Une autonomie plus que décente sur le papier

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette bécane en a dans le ventre. Sa fiche technique mentionne en effet une puissance de 75 kW (100 chevaux) pour un couple de 240 Nm, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, à en croire le site internet du groupe.

Sa batterie lithium-ion de 16 kWh lui conférerait par ailleurs une autonomie de plus de 300 kilomètres, épaulée par une charge rapide DC. Côté poids et dimensions, comptez 220 kg, 2215 mm de longueur, 800 mm de largeur, 1000 mm de hauteur et 1600 mm d’empattement.

Customisation

La Newron EV-1 est aujourd’hui disponible en précommandes en échange d’un acompte de 2000 euros. L’achat final coûtera en revanche la coquette somme de 60 000 euros, du moins pour les douze premiers chanceux qui la commanderont. Car oui, le modèle est commercialisé en version très, très limitée.

Pour l’occasion, l’entreprise vous donne l’opportunité de customiser votre produit selon vos envies : ajout d’un siège passager, emplacement des repose-pieds ou encore couleur du carénage. Les livraisons — à domicile — auront lieu dans le courant de l’année 2021, une fois que le groupe aura reçu une autorisation de la part de l’Union européenne.