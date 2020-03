Cityscoot, RedE et Cyclez mettent à disposition gratuitement leurs scooters et vélos pour le personnel médical

L’entreprise française Cityscoot, spécialisée dans les scooters électriques disponibles en libre-service, propose au personnel médical d’utiliser son service gratuitement, comme geste de solidarité. Au même titre que RedE et Cyclez.

En pleine crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus (Covid-19), l’heure semble être à la solidarité. Pour se serrer les coudes et participer à l’effort collectif, plusieurs entreprises n’hésitent pas à soutenir le personnel médical, en première ligne pour soigner et sauver les personnes infectées par le virus. Certaines de ces sociétés appartiennent par exemple au secteur de la micromobilité.

Pour aller plus loin

Cityscoot : ce qui va changer pour les utilisateurs de scooters électriques en 2020

En situation de monopole à Paris notamment depuis la fermeture de COUP, la firme tricolore Cityscoot a par exemple décidé de mettre à disposition du personnel médical ses scooters électriques en libre-service. Et ce de manière totalement gratuite. « Cityscoot s’engage pour celles et ceux qui veillent sur nous en leur permettant d’utiliser gratuitement le service chaque jour », annonce la marque sur son compte LinkedIn.

Comment les contacter ?

Et de poursuivre : « Si vous êtes soignant et que Cityscoot peut vous être utile en ce moment, écrivez-nous en privé via les réseaux sociaux ou à contact@cityscoot.eu pour intégrer le dispositif spécial ». Un moyen ici de montrer leur solidarité envers les hommes et femmes bataillant jour et nuit dans les hôpitaux et autres structures médicales contre le Covid-19.

RedE, société française qui commercialise des scooters électriques dédiés à la livraison, a également rejoint ce mouvement le 19 mars dernier : « Nous avons décidé de mettre gratuitement l’ensemble de nos stocks de scooters électriques disponibles à la disposition des centres hospitaliers, médecins, infirmiers et auxiliaires de santé, des mairies et de leurs agents, des administrations et collectivités territoriales, des entreprises d’intérêt stratégique dans la lutte contre le Covid-19 », peut-on lire sur son site internet.

Les vélos de Cyclez également prêtés

« Les professionnels de santé et agents publics désirant obtenir un scooter gratuit peuvent dès aujourd’hui envoyer leur demande à mobilisation@redescooter.fr », indique le communiqué. Même son de cloche chez Cyclez : « Nous avons décidé de prêter des vélos à assistance électrique pour les soignants qui ne veulent pas prendre les transports. Communiquez nous votre établissement (charles.poretz@cyclez.fr) et un contact et nous organisons ces prêts », est-il écrit sur Twitter.