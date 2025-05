Sony lance une caméra hyper polyvalente, basée sur son appareil photo phare

Sony a présenté ce jeudi sa nouvelle caméra vidéo dotée d’un capteur full frame, la Sony FX2. Celle-ci s’inspire du design de la précédente FX3, tout en reprenant le capteur du Sony A7 IV.

La caméa Sony FX2 // Source : Sony

C’est une caméra particulièrement inattendue qu’a présentée Sony ce jeudi. En effet, alors que d’aucuns comptent sur l’annonce d’un nouveau Sony A7 V, d’un Sony A7S IV ou d’une Sony FX3 II, la firme japonaise a dévoilé une nouvelle caméra à son catalogue, la Sony FX2.

Ce nouveau boîtier reprend la même ergonomie que la précédente Sony FX3, notamment avec un châssis particulièrement optimisé pour une utilisation dans une cage et avec de nombreux pas de vis pour fixer des accessoires — poignée, micro, moniteur, etc.

La Sony FX2 profite cependant d’un grip sur la droite afin de pouvoir être utilisée seule, même sans accessoire. Surtout, Sony ne s’est pas contenté de la seule visée via l’écran, mais propose un viseur électronique sur pivot, pour permettre notamment la visée poitrine même en cas de forte luminosité.

Une caméra basée sur les caractéristiques du Sony A7 IV

Du côté des caractéristiques en revanche, la Sony FX2 emprunte davantage au Sony A7 IV qu’à la précédente FX3, optimisée pour la vidéo. On va ainsi retrouver un capteur full frame de plus haute définition, à 33 millions de pixels — contre 12 millions de pixels sur la FX3. Une définition plus élevée généralement moins utile en vidéo en raison de la plus faible plage dynamique, mais plus pratique pour le recadrage en photo. Côté photo, l’appareil est capable d’opérer une rafale à 10 images par seconde. Il intègre par ailleurs un autofocus à 759 points avec la reconnaissance de sujet désormais bien maîtrisée par Sony.

La caméa Sony FX2 // Source : Sony La caméa Sony FX2 // Source : Sony

De la même manière, la Sony FX2 profite d’un double ISO natif à 800 et 4000 ISO pour une meilleure gestion en basse luminosité.

Du côté de la vidéo spécifiquement, la caméra est capable de tourner des viéos en 4:2:2 10 bits All-Intra jusqu’en 4K 30p. Pour profiter de la 4K 60p, la FX2 va cependant opérer un recadrage de x1,5. La vidéo au format RAW est également de la partie, mais il faudra nécessairement passer par un enregistrement externe via HDMI. En revanche, Sony ne permet toujours pas l’enregistrement sur SSD via le port USB.

Prix et disponibilité de la Sony FX2

La nouvelle Sony FX2 sera disponible en France au prix de 3200 euros à compter du mois de juillet sans objectif.