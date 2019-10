Spécialisée dans le conception de scooters électriques, l’entreprise française eccity s’illustre au travers d’un nouveau produit inédit : l'eccity model3, équipé de deux roues motrices arrière et d’un système d’inclinaison breveté. Le modèle vient d’entrer dans sa phase de production.

Depuis 2011, la société tricolore eecity, fondée par Christophe Cornillon, a fait des scooters électriques son véritable fer-de-lance. Tant et si bien que son offre se compose aujourd’hui de trois modèles zéro émission, répondant au nom d’eccity125+ (8 490 euros), eccity125 (7 490 euros) et eccity50 (6 990 euros). A ce trio vient s’ajouter un quatrième produit inédit, baptisé eccity model3 — à ne surtout pas confondre avec la voiture Tesla.

Sise à Grasse (Alpes-Maritimes), la compagnie s’est notamment entourée de Frédéric de Maneville, fort d’une longue expérience (11 ans) dans l’industrie automobile et de l’énergie. Et après trois années de recherche et de développement, ce scooter à trois roues — d’où son nom model3 — entre dans une nouvelle phase de conception : la mise en production, nous apprend un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

« Cette nouveauté est destinée aux particuliers en zones urbaines et périurbaines, ainsi qu’aux collectivités et entreprises désireuses de rouler en toute sécurité sans émission polluante ni nuisance sonore, avec les « plus » eccity, la maniabilité, la légèreté et le confort », a déclaré le dirigeant et fondateur Christophe Cornillon. Surtout, le modèle tente de se démarquer par une technologie fabriquée en interne : un système d’inclinaison arrière breveté.

Entre 75 et 100 km d’autonomie

Ce dernier permet ainsi au conducteur de s’incliner jusqu’à un angle de 37° au maximum. Pour les plus curieux, le groupe met en place une série d’essais destinée aux particuliers et aux professionnels dans le courant du mois de novembre, à Grasse et à Paris. Une version professionnelle de son produit, l’eccity model3 cargo, s’invitera lui aussi à la fête.

Fiche technique du model3

Motorisation : deux moteurs de 5 kW, 10 kW en puissance nominale, 14 kW en crête

Vitesse de pointe : 110 km/h

Batterie : 6 kWh, lithium-ion

Temps de recharge : 3 heures pour 90 %

Pneus : Michelin 130/60-13 de 13 pouces

Poids : 190 kg

Dimensions : 200 x 72 x 123 cm

Nombre de places : deux

Coloris : noir intense

L’autonomie du véhicule varie selon la page produit du site internet et du dossier de presse : 75 kilomètres d’un côté, 100 kilomètres de l’autre. Prévoyez donc un rayon d’action oscillant entre ces deux mesures. Rechargeable sur une prise domestique ou une borne publique, le model3 se dote aussi d’une marche arrière. Pratique. Quant au prix, « il ne dépasse pas les 10 000 euros après déduction du bonus écologique », est-il indiqué. Le scooter est disponible en précommandes en échange d’un acompte de 300 euros.