Vous pourrez bientôt louer des voitures électriques Polestar chez Hertz

Hertz vient de passer une commande pour 65 000 Polestar à destination de ses agences dans le monde entier. Elles seront disponibles au printemps en Europe.

Alors que les pouvoirs publics misent désormais beaucoup sur l’électrification, les constructeurs sont bien obligés de suivre la tendance et de s’adapter, en proposant de plus en plus de modèles branchés, et notamment zéro-émission. Mais alors que les gammes propres deviennent toujours plus riches et que l’offre s’étend à tous les segments, les clients ont désormais l’embarras du choix.

Or, les marques ne sont pas les seules à devoir changer et réduire leur proportion de modèles à combustion interne. En effet, les loueurs aussi ont à cœur de faire évoluer leurs flottes, afin d’être plus en phase avec le marché et la demande des clients grandissante concernant l’électrification. Il faudra donc s’attendre à voir de plus en plus de modèles branchés disponibles à la location.

Une grande commande

Parmi les entreprises de location les plus actives dans ce domaine, on peut notamment citer Hertz. La firme américaine a très largement fait évoluer son catalogue au cours des dernières années, avec une électrification qui ne cesse de s’intensifier. Et pour cause, après avoir passé une importante commande de 100 000 Tesla, la société a signé un partenariat avec un autre constructeur.

Il s’agit de Polestar, qui devrait fournir pas moins de 65 000 véhicules électriques au loueur, comme ce dernier l’annonce dans un communiqué. De quoi faire grandir sa flotte, qui compte actuellement pas moins de 500 000 voitures dans les différentes agences réparties à travers le monde entier. Le but d’Hertz est alors de devenir l’un des plus importants loueurs de voitures électriques en Amérique du Nord, mais pas que.

Bientôt en Europe

En effet, si plusieurs centaines de Polestar seront disponibles à la location aux États-Unis, d’autres marchés en profiteront également, dont l’Australie, mais également l’Europe. Les premiers exemplaires de la Polestar 2 seront en effet proposés dans les prochains mois, au cours du printemps. Aucune date n’a néanmoins encore été annoncée spécifiquement pour la France qui devrait également être concernée.

Mais pourquoi Polestar ? Selon le loueur, le choix s’est porté sur cette marque, car les constructeurs asiatiques assureraient des livraisons plus rapides. Par ailleurs, ce partenariat permettrait à la firme sino-suédoise de se faire connaître dans les pays où elle n’est pas distribuée, alors que seulement 30 000 exemplaires ont été vendus en 2021 dans le monde.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.