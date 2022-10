Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) place la France au cœur de sa production, sauf pour un modèle phare

Le groupe italo-franco-américain produit actuellement six voitures électriques dans l’Hexagone, et ce chiffre va doubler « à brève échéance ».

Le Mondial de l’Auto de Paris bat actuellement son plein, et en début de semaine, plusieurs dirigeants ont fait le déplacement pour présenter leurs nouveautés au président de la République, Emmanuel Macron.

Ce fut aussi l’occasion de faire quelques annonces concernant le futur des constructeurs concernés, et du côté de chez Stellantis, Carlos Tavares, son directeur, a confirmé qu’il y aura, très rapidement, 12 voitures électriques vendues par les différentes marques du groupe fabriquées en France.

Renforcer sa présence sur son territoire

Une bonne nouvelle pour les usines françaises qui, comme la plupart des secteurs, craignent pour leur avenir avec l’arrivée en force de modèles chinois, voir même de la délocalisation de la production de certains modèles français afin de réduire les coûts.

Mais d’un autre côté, le gouvernement semble vouloir faire preuve de protectionnisme à l’égard de son industrie automobile en corrélant probablement bientôt le bonus écologique au lieu de fabrication de la voiture électrique en question. Une décision qui sonnera sans doute comme une réponse aux différentes décisions prises par la Chine et les États-Unis qui vont dans ce sens également.

Quels modèles produits en France ?

Stellantis a également précisé quelles seront les futures voitures électriques produites en France. Il y aura une majorité de modèles Peugeot, puisque la e-308 et la e-308 break, qui arriveront l’année prochaine, seront produites à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, tout comme la nouvelle Peugeot e-408. Une e-408 qui se fera attendre visiblement puisqu’elle n’est pas prévue dans le plan produit de Peugeot en 2023, alors qu’elle a bien été officialisée il y a quelques semaines.

Dans le même temps, les futurs Peugeot 3008 et 5008, qui auront le droit à leur version électrique, pourraient arriver en 2024 ou en 2025, et ceux-ci seront fabriqués à Sochaux, dans le Doubs. Du côté de chez Citroën, le futur SUV électrique de la marque, dont nous ne connaissons aucun détail actuellement, sera produit au sein de l’usine de Rennes.

Les véhicules électriques les plus vendus sont encore produits à l’étranger

Dans le même temps, Stellantis produit déjà plusieurs véhicules électriques en France, dont la DS 3 E-Tense et l’Opel Mokka-e à Poissy, dans les Yvelines. Plusieurs utilitaires électriques sont également produits à Hordain, dans le nord de la France, avec les Citroën ë-Jumpy, Peugeot e-Expert, Opel Vivaro-e et Vauxhall Vivaro-e.

En revanche, et vous l’aurez peut-être remarqué, la Peugeot e-208, l’une des voitures électriques les plus vendues en France, n’est pas fabriquée dans l’Hexagone. Celle-ci est assemblée en Slovaquie pour le marché français, mais aussi dans une usine au Maroc pour les modèles destinés à l’international. En revanche, son groupe motopropulseur est fabriqué sur le site de Tréméry-Metz, en Moselle, et à Douvrin, dans le Pas-de-Calais.

De son côté, son grand frère, le Peugeot e-2008, est fabriqué du côté de Vigo, en Espagne, tout comme les petits utilitaires Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e et Peugeot ë-Boxer. Toujours en Espagne, la Citroën ë-C4 est quant à elle fabriquée à Madrid, tandis que l’Opel Corsa-e est assemblée du côté de Saragosse, au sein de l’usine de Figueruelas.

