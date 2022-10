Tout ce que l’on sait de l’ambitieuse mine de lithium exploitée en France pour nos futures voitures électriques

Le leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie Imerys va exploiter une mine de lithium en France. Cette dernière pourrait équiper en batteries 700 000 voitures électriques par an, au moins pendant vingt-cinq ans. Ils promettent une « exploitation minière responsable ».

L’entreprise minière française Imerys a déclaré ce 24 octobre 2022 qu’elle souhaitait devenir le premier fournisseur de lithium en Europe grâce à un projet minier en France. Cette dernière se situera à Echassières dans l’Allier. On fait le tour des questions de cet ambitieux projet minier.

Où se situera la mine ?

Cette nouvelle mine de lithium sera la première du genre en France, elle situera sur le site de Beauvoir, dans l’Allier, à une cinquantaine de kilomètres au Nord/Nord-Ouest de Clermont-Ferrand. Si vous connaissez la région, vous connaissez sans doute cette carrière à ciel ouvert.

Cette carrière est toujours en exploitation, cela fait plus d’un siècle qu’elle est exploitée, avec jusqu’à 30 000 tonnes de kaolin extraites par an. Si vous souhaitez savoir à quoi sert le kaolin, sachez qu’il est principalement utilisé à l’usage des industries céramiques, avec une part majeure destinée aux fabricants de porcelaine, de vaisselle blanche et de carrelage.

Quelle quantité de Lithium pourrait être extraite ?

Dans cette carrière, des études et des carottages ont montré la présence, en profondeur entre 75 à 350 mètres, de fortes concentrations d’hydroxyde de lithium. Les études évoquent au moins million de tonnes d’une teneur de 0,9 à 1 % d’oxyde. L’exploitation permet également de valoriser d’autre minerais, comme le feldspath, le tantale ou l’étain.

En extrayant 34 000 tonnes de lithium par an, et pendant 25 ans, on pourrait équiper 700 000 voitures électriques par an. Ce projet a un coût estimé à 1 milliard d’euros, ce qui permet de juger le projet « très compétitif, en particulier sur le marché européen, et pouvant garantir un retour sur investissement conformément aux orientations du groupe » (source : Imerys). L’étude parle par ailleurs de la création de 1000 emplois, directs et indirects.

Les rapports du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et les études d’Imerys montrent aussi que le potentiel de la mine de Beauvoir est estimé à plusieurs millions de tonnes de lithium. C’est ce qui les a motivés à lancer une autre campagnes de forage. L’exploitation de cette mine pourrait donc même dépasser les 35 ans.

Pourquoi ce projet minier est dit « responsable » ?

Le lithium sera extrait avec des procédés en souterrain, puis acheminé par une canalisation souterraine sur une dizaine de kilomètres. Cette dernière reliera une unité de raffinement, c’est ce que l’on appelle un circuit court.

Ce projet minier est dit « responsable », tout d’abord, car il devra respecter le Code du travail français, mais surtout le Code minier. Ce dernier définit ce qu’est une mine, les conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées et la façon dont leurs séquelles doivent être réparées ou compensées. Il doit absolument prévenir les « séquelles, désordres et nuisances de toute nature » occasionnés par l’exploitation. On parle là d’affaissement minier, d’inondations, mais également de l’impact hydrologique et de divers travaux de mise en sécurité.

Imerys veut produire du lithium « avec des émissions inférieures de moitié à celles de toutes les autres exploitations de lithium en roches existantes aujourd’hui dans le monde » (8 kg de CO₂ par tonne de lithium, contre 16 à 20 kg en Australie et Chine). C’est également pour ça que la flotte minière sera électrique, avec un transport par train, ainsi que l’utilisation d’un mix électrique à faibles émissions de carbone.

« Imerys prendra en compte les enjeux de la biodiversité et s’engage à mettre en place un projet respectueux de l’environnement, en conformité avec la norme IRMA [Initiative for Responsible Mining Assurance], référence de l’exploitation minière responsable »

L’Europe a de nombreux projets de mines ou d’extraction de lithium, comme le projet en Allemagne neutre en Carbone, avec Vulcan Energy.

