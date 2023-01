Cette voiture électrique peut parcourir plus de 750 kilomètres avec une charge ultrarapide

La marque chinoise Hycan dévoile son tout dernier modèle en date, un monospace électrique baptisé V09. D'abord réservé au marché asiatique, il possède une fiche technique plutôt prometteuse, avec ses 750 kilomètres d'autonomie et son système 800 volts qui promet une recharge très rapide.

Il ne se passe quasiment pas un jour sans qu’une nouvelle marque chinoise fasse parler d’elle. Après, BYD, Nio, Xpeng ou encore Geometry, fondée en 2019 par Geely, le marché est aujourd’hui pris d’assaut par les constructeurs asiatiques. Et l’Europe est loin d’être épargnée, à tel point qu’elle pourrait devenir un simple importateur de voitures à l’horizon 2025, ce qui inquiète bien sûr fortement les spécialistes. Et voilà qu’une nouvelle marque fait à nouveau parler d’elle en dévoilant un modèle inédit.

Un air de vaisseau spatial

Il s’agit de Hycan, un constructeur qui a vu le jour en Chine en 2019. Fruit de la collaboration entre Nio et GAC, cette jeune marque a dévoilé sa première voiture, la 007 en avril 2020. Prenant la forme d’un crossover électrique, il fut préfiguré par un concept basé sur le Aion LX. Un an plus tard, ce fut au tour de la Z03 de faire son arrivée dans la gamme, suivie en 2022 par la A06.

En ce début 2023, c’est donc un quatrième modèle qui vient enrichir le catalogue. Baptisé Hycan V09 et présenté au salon de Guangzhou, en Chine, celui-ci adopte cette fois-ci une silhouette de grand monospace. Inspiré du concept Concept-M dévoilé l’année dernière, le modèle de série arbore bien sûr des lignes un peu plus sages, bien que tout de même très futuristes. C’est notamment le cas de la face avant, avec son immense calandre pleine entourée de fines optiques et de prises d’air verticales.

Ce nouveau venu devrait alors rivaliser avec le Denza D9 MPV, issu de l’alliance entre Mercedes BYD, ainsi qu’avec le Zeekr 009. Si Hycan n’a donné aucune information sur les dimensions de sa voiture, le site Car News China rappelle que la garde au toit maximale est de 1,29 mètre tandis que l’empattement n’est pas connu. L’accès à bord se fait quant à lui par des portes coulissantes classiques.

Si aucune image du poste de conduite n’a été publiée par l’entreprise, on sait que le monospace est équipé de puces Qualcomm Snapdragon 8155 pour faire fonctionner ses écrans à l’avant et à l’arrière. Comme l’explique également le site It Home, Hycan s’est également associé à l’entreprise Razer spécialisée dans les produits de gaming, afin de proposer des fonctionnalités spécifiques, dont les détails n’ont pas été révélés.

Conduite autonome et charge très rapide

Pour l’heure, la marque chinoise n’a pas donné la moindre information sur la puissance de ce V09, qui repose sur la plateforme H-GEA. Si l’on ne connaît pas la capacité de la batterie (qui devrait tourner autour de 95 kWh), ni son fournisseur, on sait en revanche qu’il sera possible de récupérer jusqu’à 200 kilomètres en seulement cinq minutes. Une performance rendue possible par l’architecture 800 volts, qui permet une charge plus rapide. C’est également cette technologie qui équipe les Porsche Taycan, Kia EV6 et autres Hyundai Ioniq 5.

Ainsi, la batterie pourra encaisser une puissance de charge allant jusqu’à 380 kW (4C), un record alors que les modèles les plus performants actuellement commercialisés en Europe culminent à 300 kW avec la Lucid Air. Ce n’est toutefois pas un record absolu, puisque la voiture électrique de Xpeng, la G9, culmine à 480 kW (5C) et ne nécessite que 15 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Le monospace électrique pourra alors parcourir jusqu’à 750 kilomètres en une seule charge, probablement selon le cycle chinois CLTC. Attention, car celui-ci est bien plus optimiste que notre WLTP européen, et l’autonomie devrait alors plutôt se rapprocher des 637 kilomètres.

Enfin, il est également précisé que ce nouveau Hycan V09 sera compatible avec la conduite semi-autonome de niveau 2. En effet, le véhicule est équipé de 24 capteurs, dont un radar laser, diverses caméras et des radars à ondes millimétriques. Selon la marque, le véhicule peut alors détecter des piétons jusqu’à 100 mètres et des voitures jusqu’à 250 mètres en amont.

Pour l’instant, aucune date de lancement n’a été annoncée par Hycan, qui ne donne pas non plus le prix de son véhicule. Celui-ci sera d’abord commercialisé en Chine, mais il n’est pas exclu qu’il arrive un jour en Europe, emboîtant alors le pas à de nombreuses autres marques.

