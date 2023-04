Cette batterie sans lithium « garantie » 18 ans et 800 000 km va révolutionner la voiture électrique

Le salon de l'automobile de Shanghai ouvre ses portes mardi 18 avril. À cette occasion, CATL, le leader mondial de la batterie pour voiture électrique vient de faire une annonce majeure : on connaît les premières voitures électriques qui embarqueront une batterie au sodium. Celles-ci ne nécessitent pas de lithium, ni de cobalt et coûtent moins cher. Mais elles n'ont pas que des avantages.

La voiture électrique est gourmande en ressources. On peut bien évidemment citer le lithium pour la batterie, ou encore le cobalt. Les batteries lithium sans cobalt sont de plus en plus présentes dans nos voitures électriques, elles portent le nom de LFP pour Lithium Fer Phosphate. Les géants chinois des voitures électriques vont désormais encore plus loin, avec les batteries sodium-ion.

Des batteries sans lithium ni cobalt

Celles-ci se passent entièrement de lithium et de cobalt, de nickel et de graphite. À la place, les batteries sodium-ion, qu’on peut aussi qualifier de Na-ion, réclament du sel de sodium, que l’on trouve en quantité massive sur Terre. Pas de terres rares (même si les autres types de batteries n’en contiennent pas) et pas de ressources dont l’extraction pose des problèmes éthiques.

En plus de tout cela, les batteries au sodium-ion sont encore moins chères que les batteries LFP, déjà réputées pour leurs tarifs plus abordables que les NMC et NMA des voitures électriques haut de gamme. C’est pour cette raison que Renault a choisi d’investir cette voie avec une première voiture électrique en Chine grâce à un partenariat local.

La bonne nouvelle, c’est que ces batteries de nouvelle génération vont faire leur arrivée officielle en 2023. On le savait déjà, puisque les premières rumeurs annonçaient que le géant CATL allait lancer leur production de masse dès cette année. Et nous devrions bientôt avoir l’officialisation de cette information. En effet, sur son compte Weibo, CATL a posté une image de teasing, sur laquelle on peut lire que les batteries sodium-ion feront leur débuts sur les voitures électriques du constructeur local Chery.

Deux nouvelles voitures électriques pour Chery

Et justement, Chery va officialiser de nouveaux modèles lors du salon de Shanghai, qui ouvre officiellement ses portes ce mardi 18 avril 2023 comme le relaie le média local IT Home. Il s’agit d’un petit SUV compact baroudeur, le iCAR 03, et une voiture de sport, sous la forme d’un concept, la iCAR-GT. On ne sait pas encore si l’un de ces deux modèles sera doté d’une batterie au sodium.

Si c’est le cas, il y a plus de chance que ce soit le premier, car les batteries sodium-ion ne sont pas adaptées aux voitures performantes. En effet, l’un de leur plus gros inconvénient étant leur densité énergétique. Cela signifie qu’elles sont plus encombrantes et plus lourdes à quantité d’énergie équivalente que leurs homologues intégrant du lithium. Elles sont donc davantage pensées pour les petites citadines et les voitures électriques qui ont moins besoin de puissance et d’autonomie.

18 ans et 800 000 km pour ces nouvelles batteries

Les deux géants chinois (CATL et Chery) en ont profité pour créer une nouvelle marque commerciale de batteries, dénommée Ener-Q. Celle-ci va donner le jour à ces fameuses batteries sodium-ion, mais également à d’autres batteries plus classiques, notamment les MP3 de CATL. Celles-ci devraient être destinées aux voitures électriques haut de gamme, avec une amélioration de la densité énergétique par rapport aux piles actuelles et la résistance à des températures de -30 degrés Celsius.

Surtout, le constructeur chinois Chery semble certain de la fiabilité des batteries de son partenaire CATL. Celles-ci seront en effet garanties pour pouvoir fonctionner pendant 18 ans et 800 000 km ! Dans le détail, il ne s’agit pas d’une garantie commerciale, mais de la durée de vie minimale prévisionnelle. De quoi rassurer sur la longévité des batteries de voitures électriques. Cela va d’ailleurs dans le sens des données présentées par Tesla en début d’année 2022.

Rappelons toutefois que Chery ne sera pas le premier constructeur à proposer une voiture électrique dotée d’une pile au sodium-ion. La primeur revient à la Sihao Flower Fairy, officialisée en février 2023. La course aux batteries sans lithium est donc ouverte, et il y a de fortes chances qu’un constructeur européen officialise une voiture électrique dotée de cette technologie dans les prochains mois.

