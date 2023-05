Cette voiture électrique coûte le prix d’un iPhone 14 Pro : découvrez la Chang Li CL-JP

À quoi ressemblerait une voiture électrique low-cost ? La réponse avec la Chang Li CL-JP.

La voiture électrique la moins chère en France est la Citroën Ami, elle coûte environ 8 000 euros, hors bonus. Mais qu’en est-il en Chine ? Aujourd’hui, nous vous présentons la Chang Li CL-JP, ou devrions-nous dire la « Chang Li iPhone 14 Pro » ? Une blague mise à part, cette petite voiture électrique chinoise a de quoi surprendre.

Vraiment très léger

La Chang Li CL-JP, conçue par le constructeur chinois Changzhou Xili Vehicle, est une voiture électrique légère pesant moins de 1 400 kg et ayant une vitesse maximale de 40 km/h. Intrigant, n’est-ce pas ? Eh bien, ce n’est pas tout ! Vous pouvez l’acheter sur Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne.

Cette voiture compacte mesure 2,5 mètres de long, 1,5 mètre de large et 1,8 mètre de haut, avec une carrosserie en polymère. Malgré ses deux portes, l’intérieur peut accueillir jusqu’à quatre passagers qui peuvent voyager à une vitesse maximale de 30 km/h. La Chang Li CL-JP est équipée de freins à disque, de roues en aluminium et de phares offrant différents niveaux d’éclairage et de clignotants. Pour charger la Chang Li CL-JP, il suffit de brancher le câble fourni directement sur n’importe quelle prise domestique. Selon le constructeur, une charge complète prend entre 7 et 10 heures, ce qui permet d’atteindre une autonomie variant entre 40 et 100 kilomètres.

Avec un prix de 1 430 euros, cette voiture électrique coûte autant qu’un iPhone 14 Pro neuf avec une bonne configuration. Achetez-en 10 et vous pourriez même bénéficier d’une remise, de quoi constituer votre propre flotte de mini-voitures électriques.

Toutefois, il est essentiel de souligner que cette petite voiture électrique ne pourra pas circuler en France sans homologation. Vous devrez donc vous contenter de l’observer de loin. Le constructeur affirme que la Chang Li CL-JP est « peut-être la voiture électrique la moins chère du monde ». Si vous recherchez une alternative économique à la Citroën Ami et êtes prêt à faire quelques concessions, la Chang Li CL-JP est peut-être pour vous.

