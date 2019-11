Quelques heures avant la conférence tant attendue de Tesla au sujet de son Cybertruck, une start-up américaine répondant au nom de Lordstown Motors a tenté de faire de l’ombre à Elon Musk en introduisant elle aussi… un pick-up électrique au prix attractif.

S’attaquer au géant Tesla qui est devenu un acteur incontournable sur le marché des véhicules électriques est aujourd’hui un acte de bravoure. Qui plus est lorsque votre jeune start-up tente tant bien que mal de se faire une place sur un créneau de plus en plus convoité par les multinationales. C’est pourtant exactement ce qu’a essayé de faire Lordstown Motors, jeune pousse américaine aux grandes ambitions.

Pied de nez à Tesla

Celle qui a récemment racheté l’usine de General Motors dans l’Ohio s’est laissée tenter à un petit pied de nez envers Tesla. Comme le note le site spécialisé Electrek, la société a décidé de présenter son pick-up électrique quelques heures avant la conférence d’Elon Musk justement dédiée à son Cybertruck zéro émission. Conférence aux multiples rebondissements cocasses, comme le racontent nos camarades de Numerama.

Partenaire de Workhorse Group, fabricant de véhicules utilitaires électriques et à l’origine d’un pick-up hybride (le Workhorse W-15), Lordstown Motors a d’ores et déjà ouvert les précommandes du 2021 Lordstown Endurance, de son nom officiel, en échange d’un acompte de 1000 dollars. Problème : aucune caractéristique n’a été communiquée par la marque. Difficile, dans ce cas, de franchir le cap.

Des délais serrés

Au prix de 52 500 dollars, le modèle, au départ destiné aux flottes professionnelles mais désormais disponible pour le grand public, ne bénéficie même pas du moindre prototype à exhiber. Seuls des rendus ont été publiés par le groupe qui souhaite commercialiser son engin dès le quatrième trimestre 2020. Soit dans à peine un an. A lui de se retrousser les manches pour respecter les deadlines annoncées.