Pourtant destinée à prendre le chemin de la commercialisation, la Jaguar Type E Zero électrique a finalement été abandonnée par le constructeur britannique. Mais pas pour autant mise de côté de manière définitive.

Un pas en avant, trois pas en arrière. Le fabricant Jaguar a décidé de mettre un terme à l’un de ses projets électriques articulés autour de la Type E Zero. Comme le rappelle Electrek, la firme d’outre-Manche s’était laissée tenter à un premier concept zéro émission du modèle susmentionné il y a deux ans. L’année dernière, la société confirmait ses ambitions : commercialiser, à terme, sa sportive électrique.

Kit de conversion

À l’époque, le produit présenté par ses équipes se dotait d’un moteur cumulant une puissance de 220 kW, accompagné d’une batterie de 40 kWh (270 kilomètres d’autonomie). Son potentiel virage vers l’électrique se serait d’ailleurs appuyé sur la Jaguar I-Pace et une partie de ses composants. Mieux : un kit de conversion allait même être proposé aux propriétaires d’une version thermique.

En vain : tout ceci n’est désormais que poussière. Dans une lettre envoyée aux premiers intéressés, Paul Hegarty, un responsable de la marque, a écrit : « Je vous contacte car vous êtes l’une des premières personnes à avoir manifesté un intérêt pour la Jaguar Type E Zero 100 % électrique. Je vous informe avec regret que nous avons pris la lourde décision de suspendre sa mise en production ».

Un arrêt, certes, mais pas définitif

Et l’intéressé de poursuivre : « Nous sommes impatients que nos clients accèdent à cette technologie et ce véhicule innovant à l’avenir. Mais pour l’heure, nous concentrons nos ressources sur la prochaine génération de services et produits de classe mondiale ». En clair : Jaguar n’abandonne pas définitivement ce projet, mais n’en donne pas moins d’explication quant à l’arrêt de ce dernier.