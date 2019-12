Volkswagen et son concept de robot pompiste pour les voitures électriques

Volkswagen a imaginé un système avec des robots et des batteries remplaçables, l'objectif est de rendre la voiture électrique plus pratique pour ses utilisateurs.

Bien que ce ne soit qu’un concept, les concepteurs de ce système affirment qu’ils peuvent rapidement mettre en place un prototype prêt à l’emploi. De quoi parle-t-on ? Volkswagen a présenté le concept d’un robot qui charge une voiture électrique sans l’intervention du conducteur.

Le robot de charge mobile se compose de deux éléments : un robot autonome et des batteries mobiles d’une capacité d’environ 25 kWh et d’une capacité allant jusqu’à 50 kW. Tout ce vous avez à faire est de lancer une application mobile et d’indiquer la charge souhaitée. Après cela, le robot sélectionne une batterie appropriée à proximité et suffisamment chargée, et remplace votre batterie sans votre intervention.

Il peut remorquer plusieurs batteries en même temps afin de ne pas retourner à chaque fois au lieu de charge. Dans le parking, ce robot utilise des caméras, des capteurs et des scanners laser pour éviter les obstacles et rechercher une voiture précise.

Le principal avantage d’un tel système est son installation. Pas besoin de fournir l’électricité et d’installer des bornes de recharge sur chaque place de parking, il suffit de sélectionner simplement le nombre de robots et de batteries nécessaires.

