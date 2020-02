Citroën nous prépare une surprise avec un véhicule électrique abordable fin février

Un message Twitter récemment publié par Citroën nous donne rendez-vous le 27 février 2020 pour découvrir un tout nouveau véhicule électrique « accessible à tous ».

La société française Citroën veut démocratiser l’utilisation des véhicules électriques. Et pour ce faire, le groupe tricolore compte ajouter à son catalogue une toute nouvelle voiture zéro émission au prix abordable. C’est tout du moins notre interprétation suite à un message diffusé sur Twitter fin de la semaine dernière.

L’Ami One Concept à l’horizon ?

« En 2020, Citroën rend la mobilité électrique accessible à tous ! », indique l’annonce, non sans communiquer une date de présentation, le 27 février prochain. À quoi doit-on véritablement s’attendre de la part de Citroën ? Selon Caradisiac, la future C4 Cactus électrique, évoquée par la directrice Linda Jackson en décembre dernier, ne débarquera pas avant plusieurs mois.

Tout porte ainsi à croire qu’un véhicule inspiré du concept AMI One, aperçu lors du Salon Automobile de Genève 2019, pourrait s’inviter à la fête. Avec son gabarit ultra compact et ses caractéristiques plus que modestes — 45 km/h maximum, 100 kilomètres d’autonomie –, ce modèle ne devrait pas épouser une grille tarifaire exorbitante.

Potentielle offre de location

À l’époque, la firme aux chevrons l’intronisait même comme une voiturette sans permis susceptible d’être conduite par des individus âgés, au minimum, de 16 ans. Des offres de location personnalisables — courte ou longue durée — avaient même été évoquées par la société. Autant d’interrogations auxquelles Citroën ne manquera pas de répondre le jeudi 27 février.