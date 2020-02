Citroën Ami : la voiture électrique accessible dès 14 ans pour 20 € / mois - Frandroid.

La Citroën Ami brise toutes les règles. Cette petite voiture électrique peut être conduite sans permis et reste accessible à petit prix.

« Ami est un objet anticonformiste », se targue Citroën dans son communiqué de presse au sujet de sa nouvelle voiture électrique, à juste titre. La Citroën Ami ne ressemble à aucune autre, tant dans ses possibilités que dans son modèle économique qui la rendra accessible au plus grand nombre.

Cette petite voiture électrique deux places propose un gabarit ultra-compact de 2,41 mètres seulement (encore plus petit que les 2,69 mètres d’une Smart), ce qui la rend idéale pour stationner en ville et offre un diamètre de braquage très ample pour simplifier les manœuvres. Plus encore, elle peut être conduite sans permis, ce qui la rend accessible à tous dès 14 ans, à condition de posséder le BSR ou le permis AM, comme un scooter, mais en plus confortable et plus sécurisé.

Avantages et inconvénients du sans permis

Voiture sans permis oblige, la Citroën Ami ne dépasse pas les 45 km/h, mais son moteur 100 % électrique lui offre un couple disponible immédiatement, une conduite fluide et le silence de l’électrique. Sa batterie de 5,5 kWh offre quant à elle une autonomie de 70 kilomètres et se recharge en seulement 3 heures sur une prise secteur domestique de 220 V, « comme un smartphone ».

Avec la Citroën Ami, le groupe PSA vise clairement les collégien·ne·s, lycéen·ne·s et autres personnes urbaines et périurbaines ne réalisant que de courts trajets quotidiens et qui pourraient être attirés par un deux-roues. Ici, l’avantage reste l’habitacle, évidemment plus confortable et plus complet.

Un modèle économique intelligent

Qui dit étudiant·e dit aussi souvent peu de moyens. C’est pourquoi Citroën a décidé de proposer un modèle économique pouvant s’adapter à tous les besoins, divisé en trois formules : autopartage, location ou achat.

À l’achat, la Citroën Ami est proposée à 6900 euros, prix auquel il faut retrancher le bonus écologique de 900 euros. C’est là un prix très compétitif, même s’il reste très supérieur au prix d’un deux-roues. Le plus étonnant est que cette petite voiture électrique est disponible directement chez Fnac-Darty.

Ceux qui préfèrent payer en plusieurs fois peuvent passer par la location longue durée. Après un premier versement de 2 644 euros, la Citroën Ami peut être louée à 19,99 euros par mois pendant 48 mois. Un prix bien inférieur à celui d’un Pass Navigo par exemple pour les Parisiens.

Enfin, les Parisiens (à partir de 16 ans) justement peuvent profiter du service d’autopartage via Free2Move au tarif de 0,26 euro la minute.

Enfin, notons que la Citroën Ami sera disponible en précommande à partir du 30 mars pour une commercialisation à partir du mois de juin.