œur" avant d'être un achat rationnel.

Une Smart, d'une manière générale, ce n'est pas forcément donné. Une voiture électrique non plus. Du coup, si vous additionnez les deux, cela nous donne une auto vraiment onéreuse pour un usage plus que limité. Pour ne rien arranger à la facture finale, notre modèle d'essai dispose de la finition la plus haute, à savoir celle dénommée "Brabus Style" et en plus il s'agit du modèle Cabriolet. Du coup, en France, elle s'affiche à. Une fortune pour une voiture de ce gabarit. Heureusement, le législateur est là pour adoucir la douloureuse et vous octroyer un bonus de 6000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique.De ce fait, la Smart EQ Fortwo Cabrio vous revient donc à, soit le prix d'une nouvelle Peugeot e-208 , en finition "Active", une fois le bonus écologique déduit. À ceci près que la petite Française permet de parcourir jusqu'àavec une charge et s'avère plus polyvalente. La Smart EQ possède peut-être le gabarit idéal pour la ville, mais rien ne justifie une telle somme à son acquisition. Globalement, l'achat d'une Smart est avant tout un achat "coup de c