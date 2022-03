Pluie de sable du Sahara : comment nettoyer sa voiture sans abîmer sa carrosserie

La poussière rouge-orange du Sahara recouvre une partie de l'Europe. Du sable se dépose partout, y compris sur la carrosserie et les vitres des voitures. On vous donne quelques astuces pour ne pas abîmer votre carrosserie.

Depuis quelques jours, le ciel a été teinté d’orange dans une grande partie de la France métropolitaine. Il s’agit d’un nuage de poussière et de sable du Sahara qui se déplace à travers l’Europe.

🟤 Les quantités de #sable du #Sahara survolant la France s'annoncent encore plus importantes demain mercredi 16 mars 2022. Il est donc inutile de se ruer sur les stations de lavage dès aujourd'hui ! (carte SKIRON) pic.twitter.com/GEITVCdofp — Guillaume Séchet (@Meteovilles) March 15, 2022

Comment nettoyer la carrosserie de sa voiture ?

La première chose à faire est d’attendre que l’épisode actuel soit passé. Vous n’allez pas nettoyer votre voiture si le sable continue de se déposer dessus, ça semble logique. L’épisode actuel devrait se terminer d’ici samedi.

Un nettoyage en profondeur est nécessaire pour éviter que l’accumulation de sables n’endommage les vitres et la carrosserie.

Laisser sécher la carrosserie et appliquer de l’air sous pression

La première chose à faire est de laisser sécher l’extérieur du véhicule et, après cela, appliquer de l’air sous pression pour essayer d’éliminer le plus de sable possible. Vous pouvez utiliser les compresseurs disponibles dans les stations-service.

Utiliser de l’eau sous pression et un chiffon microfibre

Ensuite, il est recommandé d’utiliser de l’eau sous pression pour enlever le sable qui a résisté à l’étape précédente, sans frotter. Il est important ici de ne pas frotter pour éviter les micro rayures.

Ensuite, il faut utiliser une éponge spéciale pour le nettoyage de la carrosserie avec de l’eau et du savon, ou un chiffon doux en microfibre avec les cristaux (ou les deux à la fois), et frottez très soigneusement la surface jusqu’à ce que toute la poussière soit éliminée.

En revanche, il est déconseillé de mettre la voiture directement dans les stations de lavage automatique, car les rouleaux à poils en plastique et certains traitements peuvent abîmer la carrosserie et les vitres si elles sont pleines de sable.

