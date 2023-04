Bonne nouvelle : Diablo 4 n’aura (a priori) aucun problème à tourner sur votre PC

Blizzard a partagé la liste des configurations requises pour jouer à Diablo IV… et visiblement, le titre pourra être animé dans de bonnes conditions sur une belle variété de machines.

11 ans après Diablo III, Blizzard s’apprête à lancer le quatrième opus de son célèbre hack’n’slash avec le très logiquement nommé Diablo IV. Attendu sur PC et consoles le 6 juin prochain, le titre a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs phases de bêta — dont une toute dernière, qui aura lieu du 12 au 14 mai prochain.

En parallèle, Blizzard profite de cette fin avril pour dévoiler les configurations requises pour son jeu. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Diablo IV semble en effet avoir été optimisé de façon à fonctionner convenablement sur une belle variété de machines. En clair, vous devriez être en mesure de jouer au titre dans de bonnes conditions, même si votre PC commence à dater un peu.

Quelles configurations pour jouer à Diablo IV sur PC ?

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8350

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

Configuration moyenne (recommandée) :

Processeur : Intel Core i5-4670K ou AMD Ryzen 3 1300X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

Configuration élevée :

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT

Configuration ultra :

Processeur: Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire vive : 32 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 ou Nvidia GeForce RTX 4000 pour profiter du DLSS3 ; ou AMD Radeon RX 6800 XT

À noter qu’il faudra dans tous les cas disposer de Windows 10 64-bits en version 1909 ou plus récente. 90 Go de stockage sont également demandés pour l’installation du jeu, qui nécessitera par ailleurs DirectX 12 et une connexion internet haut débit.

Raisonnables, les configurations requises pour jouer à Diablo IV sont finalement assez logiques. Car s’il profitera bien de quelques jolis effets graphiques et de cutscenes de haute volée (comme souvent chez Blizzard), le titre ne sera pas nécessairement très demandeur sur le plan graphique. Les configurations les plus costaudes seront donc principalement utiles pour jouer dans les plus hautes définitions tout en maintenant une excellente fluidité.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).