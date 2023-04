Star Wars Jedi Survivor : vous pouvez y jouer pour 15 euros sur PC

Le très attendu Star Wars Jedi: Survivor est désormais disponible sur consoles PlayStation 5 et sur Xbox Series. Le jeu est aussi proposé sur PC où il est possible d'y jouer pour seulement 15 euros.

Attachez vos ceintures, le jeu vidéo embarque doucement, mais surement dans les montagnes russes de ce qui s’annonce être une année historique. Avant la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Starfield, Final Fantasy XVI, Baldur’s Gate 3 ou Diablo IV, tous attendus pour 2023, c’est EA Games qui régale avec la sortie de Star Wars Jedi: Survivor. Le jeu a déjà su convaincre la critique de Numerama.

Jouer à Star Wars Jedi Survivor pour 15 euros

Le jeu est dès maintenant disponible sur PS5, sur PC et sur Xbox Series au prix d’un jeu à très haut budget, 60 euros en boite et 80 euros en dématérialisé. Il existe toutefois un moyen de jouer au jeu pour seulement 15 euros. Un moyen auquel on ne pense peut-être pas assez et qui valait de s’y pencher. Cela se passe sur PC.

EA propose en effet un abonnement EA Play Pro sur PC pour 14,99 euros par mois sans engagement qui donne accès à l’intégralité des jeux EA Games, dont les nouvelles sorties. Autrement dit, vous pouvez pendant un mois jouer à Star Wars Jedi Survivor pour 15 euros ce qui peut laisser suffisamment de temps pour boucler le jeu. Vous pourriez même vous laisser tenter par un Need For Speed Unbound ou un Dead Space, deux jeux également sortis assez récemment. Si vous aviez raté le premier épisode Star Wars Jedi Fallen Order, cela vous laissera également l’occasion de rattraper le retard.

Le service EA Play Pro est sans engagement, et vous pourrez donc quitter le service librement dès que vous souhaitez passer à autre chose.

