Star Wars Jedi : Survivor, quelle configuration pour y jouer sur PC ?

Les fans de Star Wars vont être servis : EA sort un nouveau jeu, nommé Jedi : Survivor et prévu pour ce 28 avril. Quelles sont les configurations attendues pour y jouer et les meilleurs composants à acheter ?

Les joueurs pourront se replonger dans les aventures de Kal Cestis avec Jedi : Survivor, qui fait suite à Jedi : Fallen Order, sorti en 2019. En attendant la sortie de ce nouveau jeu Star Wars le 28 avril, vous vous demandez peut-être si votre PC fixe sera capable de faire tourner le jeu de Respawn. C’est donc le bon moment pour vérifier les configurations minimales exigées pour faire tourner la bête, et si besoin, acheter de nouveaux composants pour muscler votre ordinateur.

Et si vous voulez monter entièrement un PC gaming de vos propres mains, nous avons pensé à vous avec notre guide des configurations recommandées.

Configuration minimale requise sur PC pour Jedi : Survivor :

RAM : 8 Go

Processeur AMD : Ryzen 5 1400

Processeur Intel : Intel Core i7-7700

Carte graphique AMD : Radeon RX 580

Carte graphique NVIDIA : Nvidia GTX 1070

Caractéristiques de la carte graphique : DX12, 8 Go de VRAM

Configuration recommandée sur PC pour Jedi : Survivor :

RAM : 16 Go

Processeur AMD : Ryzen 5 5600X

Processeur Intel : Intel Core i5 11600K

Carte graphique AMD : RX 6700 XT

Carte graphique NVIDIA : Nvidia RTX 2070

Caractéristiques de la carte graphique : DX12, 8 Go de VRAM

On remarquera que le jeu n’est pas trop gourmand, particulièrement concernant la carte graphique. Signalons que le Ray tracing sera bien de la partie sur ce titre.

La meilleure configuration minimale pour Jedi : Survivor

Vous pouvez vous contenter de 8 Go de RAM. Mais pour être plus confortable et étant donné la faible différence de prix, on vous conseillera plutôt d’opter pour 16 Go de RAM Corsair, comme ci-dessous.

La meilleure configuration au top pour Jedi : Survivor

En outre, sachez que le jeu nécessite pas moins de 130 Go d’espace disque. Si vous n’avez pas encore de SSD installé dans votre PC ou que vous craigniez que la place ne manque, optez donc pour le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 113 euros.

Vous avez besoin d’un nouveau moniteur PC, bénéficiant d’une meilleure définition, pour profiter du jeu ? Rendez-vous sur notre guide des meilleurs écrans gaming.

Pour compléter votre installation, nous vous invitons aussi à jeter un œil à notre sélection de souris gamer, ainsi qu’aux meilleurs claviers gamer du marché. Jedi : Survivor pouvant se jouer à la manette, ne manquez pas non plus notre sélection dédiée aux périphériques PC.

Pour celles et ceux recherchant un PC portable gaming capable de tenir la route sur la plupart des jeux récents, consultez donc notre guide dédié aux meilleurs laptops gamer.

