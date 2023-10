GTA 6 sera plus réaliste que jamais avec cette nouvelle technologie

Un brevet déposé par l'éditeur Take-Two Interactive détaille un tout nouveau système d'animation dynamique qui s'annonce ultra-realiste.

Dire que GTA 6 est le jeu le plus attendu de cette génération ne serait pas galvaudé. Alors que GTA V est encore une énorme source de revenus pour Rockstar et son éditeur Take Two, le prochain jeu de la série compte bien remettre les compteurs à zéro pour toute l’industrie.

Si son développement a été entaché par une triste affaire de piratage (qui a été effectué sur un Amazon Fire Stick, pour rappel), il semble être en bonne voie. Selon un brevet déposé en avril 2023, le jeu devrait proposer un tout nouveau système d’animations des personnages bien au-dessus de son prédécesseur.

GTA 6 devrait proposer des animations ultra-réalistes

Un utilisateur reddit du nom de Tobbelobben30 a récemment étudié les récentes fuites du jeu, jusqu’à tomber sur un brevet déposé par Take-Two Interactive en avril, intitulé « Système et méthode pour la locomotion de personnages virtuels ». Celui-ci détaille une toute nouvelle méthodologie pour créer les mouvements et animations des personnages dans un jeu.

Selon ce système, au lieu de créer des animations complètes pour chaque situation, celles-ci sont créées à partir de « blocs » de mouvement qui , assemblés entre eux, génèrent des animations uniques. Ces composantes agissent comme des critères qui définissent le résultat final, comme une simple position, mais aussi un contexte (météorologique, spatial, mais aussi psychologique).

Concrètement, il est possible pour les artistes de créer des animations réalistes en assemblant des blocs. Selon Tobbelobben30 « vous verrez les personnages se déplacer en fonction du temps, de leur niveau d’énergie et de leurs blessures ».

Les PNJ (personnages non-joueurs) pourraient ainsi se mouvoir dans l’espace de manière plus réaliste, bien plus conscients de l’environnement qui les entoure. Et si ce système est couplé à une IA tout aussi réaliste, l’immersion dans le monde n’en serait que plus profonde.

À n’en pas douter, ce système est la continuité de ce que le studio proposait déjà avec Red Dead Redemption 2, dont les animations de ses personnages restent encore maintenant une référence dans le domaine. Ajoutez à ça des évolutions techniques d’envergure attendues pour son moteur graphique et physique, on a hâte de voir ce que donnera ce GTA « next-gen » si ce nouveau système est amené à être utilisé.