Comment Flight Simulator 2024 compte repousser les limites du photoréalisme

Attendue pour la fin de l'année sur PC et consoles Xbox Series, Flight Simulator 2024 va mettre la barre encore plus haut de la fidélité graphique avec des paysages encore plus fidèles à la réalité et un moteur graphique améliorée. Petit aperçu.

Parmi les nombreuses annonces de Microsoft lors de sa conférence Xbox Games Showcase au début du mois de juin, l’éditeur nous offrait un nouvel aperçu de Flight Simulator 2024, un tout nouvel opus de son simulateur de vol développé par le studio français Asobo situé à Bordeaux.

Si l’épisode de 2020 avait été encensé par la critique comme un véritable renouveau pour la franchise, c’est aussi pour son ambition technologique. Le moteur graphique de Flight Simulator a été développé entièrement en interne par le studio et exploite la puissance de l’IA de Microsoft, Azure, pour générer procéduralement les paysagers du monde entier via le cloud.

Pour Flight Simulator 2024, le studio s’est dépassé et corrige notamment la plus grande limitation graphique du précédent opus pour un rendu encore plus réaliste.

Des paysages entièrement en 3D

La grande nouveauté graphique du jeu cette année résidera dans une plus grande fidélité de ces paysages. Lors de la FlightSim Expo 2024 qui s’est déroulée à Las Vegas le week-end dernier, le président d’Asobo, Sebastian Wloch, a détaillé à quel point le monde serait simulé de manière encore plus réaliste.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Lorsque vous volez dans Flight Simulator, les paysages naturels sont certes magnifiques, mais peuvent manquer de réalisme lorsque vous y regardez de plus près. Il s’agit en effet de textures sans relief qui ne simule en aucun cas les différentes matières du sol, qu’elles soient naturelles ou synthétiques.

FS 2020 FS 2024

Le moteur graphique de Flight Simulator 2024 a subi une refonte d’envergure par rapport au jeu de 2020 au niveau du rendu des textures et de la lumière. Ainsi, toutes les surfaces du monde seront générées procéduralement en 3D grâce à Azure AI. Pour chaque zone, le jeu détectera en quelle matière est composé le sol (terre, sable, pierre, herbe, etc.) pour en générer des mesh en 3D.

Il existe 30 biomes différents sur lesquels le jeu se basera pour rester fidèle aux environnements du monde réel comme la faune et la flore locale, mais aussi les équipements, les infrastructures ou encore les styles vestimentaires des PNJ.

Du ray tracing dans les plus petits détails

Flight Simulator 2024 va bénéficier aussi d’améliorations sensibles au niveau du rendu de la lumière, avec notamment des lumières indirectes plus réalistes lorsque les avions sont stationnés au sein des aéroports. Une autre grande nouveauté cette année : la possibilité de sortir de l’avion et parcourir le tarmac, pour admirer son engin sous tous les angles.

Le jeu offrant une plus grande variété de situations grâce aux missions de sauvetage, de transport VIP ou même d’extinction d’incendies, l’ajout du ray tracing et plus globalement de lumières plus complexes va être bénéfique pour le rendu global du jeu. Les joueurs attendaient surtout son intégration au sein du cockpit, sur le tableau de bord, et c’est désormais chose faite.

Nous aurons le temps d’en savoir encore plus d’ici à la sortie du jeu le 19 novembre 2024, notamment sur les configurations recommandées pour le PC, ainsi que les différents modes et fonctionnalités présentes au sein des versions Xbox Series.