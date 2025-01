Une mauvaise nouvelle de plus pour Ubisoft

Ubisoft annonce la fermeture d’un grand studio au Royaume-Uni. L’éditeur français laisse 185 salariés sur le carreau.

La crise du jeu vidéo touche Ubisoft de plus en plus durement. Après plusieurs échecs commerciaux et des problèmes de production, l’éditeur doit revoir sa stratégie.

Si les représentants du personnel ont bien une stratégie à proposer, celle prise par la direction semble tout autre. L’éditeur a annoncé la fermeture d’un studio au Royaume-Uni.

185 licenciements

Il s’agit plus précisément du studio basé à Leamington et ses 50 employés qui ne trouveront plus leur place chez Ubisoft. L’éditeur en profite pour annoncer des réductions de postes dans plusieurs autres structures : Düsseldorf, Stockholm ou encore Newcastle.

Au total, on parle de 185 salariés touchés par cette annonce, comme le précise un représentant d’Ubisoft au média Eurogamer.

Pour rappel, Ubisoft représente une grande galaxie de studios répartis dans le monde qui travaillent ensemble sur les jeux du géant français. Ubisoft Leamington avait ainsi travaillé sur Star Wars Outlaws, Skull and Bones et Far Cry 5, même s’il ne s’agissait pas du studio en pointe sur ces projets.

Il est estimé que l’industrie du jeu vidéo a licencié plus de 14600 emplois en 2024, après une année 2023 déjà durement touchée par plus de 10 000 licenciements. Une telle crise est inédite dans l’histoire récente de cette industrie culturelle.

Plusieurs études, comme celui de la GDC (Game Developer Conference) ou celui du portail InGame Job, pointent vers des taux de licenciement de l’ordre de 11 à 15 % dans l’industrie.