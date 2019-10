Pendant longtemps, la manette de la PS4 était réservée aux Xperia. Sony annonce désormais une compatibilité complète avec Android.

Sony a parcouru un chemin un peu étrange avec le support de sa manette PS4 sur les appareils mobiles. La firme a en effet proposé une compatibilité complète avec les appareils sous iOS, avant d’en faire de même avec Android. Et pour cause, du côté de ce dernier, il s’agissait jusque là d’une exclusivité des smartphones Xperia.

Tout cela est désormais terminé avec la mise à jour annoncé par Sony pour cette semaine.

Remote Play et manettes compatibles

Sony annonce que dès cette semaine, le Remote Play PS4 est disponible sur les smartphones et tablette tournants sous Android 5.0 ou plus récent.

Jouez sur votre smartphone ou votre tablette

Munissez-vous d'une connexion haut-débit !

C’est surtout du côté de la manette PS4 que les choses évoluent. La DualShcok 4 est désormais compatible avec n’importe quel appareil sous Android 10, iOS 13, iPadOS 13 ou macOS Catalina.

Android 9.0 Pie proposait déjà une compatibilité partielle avec la manette de Sony, mais ce dernier à proposer des modifications au code source d’Android pour assurer une compatibilité complète avec Android 10.

Sony a désormais toutes les clés en main pour faire évoluer ses services de jeux, et pourquoi pas répondre à Google Stadia avec un déploiement plus large de PS Now, son service de cloud gaming. Aujourd’hui, ce dernier est limité au PC sous Windows et à la PS4.