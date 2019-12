Super Nintendo Play Station : le prototype sera vendu une fortune lors d’une enchère organisée en 2020

Passionnés de jeux vidéo, que feriez-vous si vous étiez très riche ? Une des enchères les plus attendues de 2020 concerne le prototype de Super Nintendo Play Station.

Terry Diebold va mettre en vente un des rares prototypes de la Super Nintendo Play Station. Un musée ou un collectionneur privé sera sûrement l’acquéreur de cette console qui devrait atteindre plusieurs millions de dollars lors de l’enchère prévue en février 2020. Plus de 1 million de dollars ont déjà été proposés par un collectionneur.

Acheté par hasard, ce prototype va faire la fortune d’une famille

Commençons par évoquer cette fameuse enchère : en 2009, un homme du nom de Terry Diebold a acheté sans le savoir un prototype très rare d’une console de jeu lors d’une enchère, cette enchère était organisée autour des actifs abandonnés d’un ancien cadre de Sony. En 2015, son fils a redécouvert la machine dans le grenier familial. Depuis, Terry Diebold et son fils ont fait le tour du monde avec leur « Nintendo Play Station » dans de nombreuses expositions renforçant la réputation du prototype abandonné. Maintenant, Terry Diebold est prêt à empocher de l’argent lors de l’enchère prévue le 27 février 2020.

Pour le moment, aucun prix de départ, mais la console sera vendue plusieurs millions de dollars. Le site Heritage, qui organise la vente aux enchères, se présente comme la plus grande plate-forme d’enchères, mais les ventes « gaming » n’ont commencé qu’en janvier 2019. Depuis lors, certaines ventes de jeux ont battu des records. Des copies scellées de The Legend of Zelda et Bubble Bobble ont été vendues pour près de 20 000 dollars US. Une copie de Donkey Kong 3 scellée a presque atteint 30 000 dollars US, et une copie de Mega Man a atteint 75 000 dollars US.

Par le passé, Sony et Nintendo ont failli travailler ensemble… avant même la commercialisation de la première PlayStation en 1995. Le prototype de cette console surnommée « Super Nintendo Play Station » était donc le résultat de cette collaboration non fructueuse. En 1991, Nintendo et Sony ont créé ce prototype basé sur une console Super Nintendo (SNES), avec un lecteur de CD-ROM intégré.