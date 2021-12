Utilisez-vous un service de cloud gaming ?

Alors que les éditeurs proposent de plus en plus d'offres de cloud gaming et améliorent leurs performances, avez-vous craqué ? C'est ce qu'on souhaite savoir dans notre sondage de la semaine.

Cela fait maintenant plusieurs années que Google, Microsoft, Nvidia ou Shadow proposent des offres de cloud gaming permettant de profiter d’une puissance de calcul déportée pour jouer sur un ordinateur ou un smartphone bien moins puissant.

Shadow a été l’un des premiers à dégainer avec son offre permettant de profiter d’une installation Windows complète, sur laquelle on peut installer tout et n’importe quoi. Rapidement, les géants de la tech ont suivi. C’est le cas notamment de Google avec son service Stadia, mais également de Nvidia avec GeForce Now qui permet de profiter des jeux déjà à son catalogue sur une carte graphique équivalente à une GeForce GTX 1070, RTX 2080 ou RTX 3080 grâce à un simple accès Internet. Surtout, GeForce Now propose un avantage de taille, puisqu’il est proposé gratuitement pour les utilisateurs, à condition d’accepter d’être placé en file d’attente lorsqu’on souhaite accéder au service, et ne nécessite pas de rajouter ses jeux PC.

Enfin, Microsoft a dégainé une offre particulièrement intéressante au sein de son service Xbox Game Pass Ultimate, puisqu’en plus des jeux proposés gratuitement chaque mois, le service permet de profiter d’une machine équivalente à une Xbox Series X en streaming.

Bref, alors que la dernière génération de console fête sa première année d’existence et alors que les cartes graphiques pour PC sont toujours aussi difficiles à trouver — ou à des tarifs prohibitifs — il peut être intéressant de se plonger dans une offre de cloud gaming.

Êtes-vous un utilisateur de cloud gaming ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions recueillir votre avis. Est-ce que vous utilisez déjà régulièrement un service de cloud gaming pour profiter de vos jeux, qu’il s’agisse de Stadia, de GeForce Now, de Shadow, de xCloud ou de toute autre plateforme ? N’hésitez pas à nous le dire en répondant à notre sondage de la semaine.

Bien évidemment, cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine. Nous vous invitons donc à nous en dire plus dans les commentaires. Les réponses les plus pertinentes seront intégrées à l'article.

