Aya Neo 2S et Geek 1S : deux rivales de la ROG Ally et du Steam Deck en précommande

Disponible en France depuis près d'un mois, le ROG Ally d'Asus va devoir s'accommoder de deux concurrentes possiblement coriaces : les Aya Neo 2S et Geek 1S. Toutes les deux s'ouvrent aujourd'hui aux précommandes et s'appuient, elles aussi, sur les dernières architectures Zen 4 et RDNA 3 d'AMD.

Sur un marché accaparé en bonne partie par deux ténors du marché : Valve, avec son Steam Deck d’un côté ; et Asus, avec sa toute récente ROG Ally de l’autre, les marques chinoises continuent de faire leur bonhomme de chemin. Après le Win 4 de GPD, c’est au tour d’Ayaneo de donner la réplique avec deux nouvelles consoles portables sous Windows : l’Ayaneo 2S et l’Ayaneo Geek 1S. Toutes deux sont équipées des dernières architectures Zen 4 et RDNA 3 d’AMD… et s’ouvrent aujourd’hui aux précommandes sur la plateforme Indiegogo.

Sur le plan tarifaire, et comme attendu, la 2S s’avère plus coûteuse que la ROG Ally avec un tarif de 949 dollars en version 16 Go de RAM / 512 Go de SSD. Pour la même configuration, la Geek 1S est par contre nettement plus compétitive, avec un prix fixé cette fois à 699 euros.

De la puissance sous le capot… pour l’une comme pour l’autre

L’avantage, c’est qu’en dépit d’une différence de prix notable, les Ayaneo 2S et Ayaneo Geek 1S sont équipées d’un seul et même APU : l’AMD Ryzen 7840U. Pour rappel, cette puce de dernière génération combine une partie CPU Zen 4 (8 coeurs et 16 threads montant à un maximum de 5,1 GHz) et une partie GPU RDNA 3 (Radeon 780M). L’ensemble s’appuie par ailleurs sur 16 Mo de cache L3 et profite d’une enveloppe thermique de 15 W.

Cette puce s’avère globalement plus performante que celle du Steam Deck, et équivaut peu ou prou à l’APU AMD Ryzen Z1 Extreme de la ROG Ally.

Entre les deux nouvelles consoles d’Ayaneo, les différences se jouent surtout sur l’écran (800p avec des bordures plus épaisses sur la Geek 1S), et sur le niveau d’équipement global qui penche en faveur de la 2S, plus haut de gamme. Pour l’essentiel, la base technique reste la même d’une machine à l’autre, avec la présence dans tous les cas de mémoire vive en LPDDR5X à 7500 MHz et d’un SSD M.2 PCIe 4.0. Les deux machines sont également équipées d’un port USB4 (type-C), d’un port USB-C 3.2, d’une prise casque et d’un lecteur de cartes microSD. On y trouve enfin une batterie de 50,25 Wh, ainsi qu’un modem compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Disponibles en précommande dès à présent, l’Ayaneo 2S et l’Ayaneo Geek 1S devraient commencer à être livrées à compter de juillet.

