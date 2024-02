La MSI Claw à la traine derrière l’Asus ROG Ally dans de premiers tests

Principale concurrente de l'Asus ROG Ally, la MSI Claw a été mise à l'épreuve avant l'heure par certains médias chinois. On découvre qu'en benchmarks, sa puce Intel Meteor Lake souffre souvent de la comparaison face au processeur AMD Ryzen Z1 Extreme de sa rivale.

Des testeurs chinois ont partagé sur le forum Bilibili le résultat de benchmarks préliminaires réalisés sur la MSI Claw. L’occasion d’obtenir une première estimation des performances développées par la console et sa puce Intel Meteor Lake, et de les comparer avec celles obtenues par l’Asus ROG Ally et son processeur AMD Ryzen Z1 Extreme… mais aussi de quantifier l’écart de puissance constaté entre les deux configurations de la console portable du constructeur taïwanais.

Comme le souligne VideoCardz, la comparaison entre la MSI Claw et l’Asus ROG Ally est pertinente, puisque les deux consoles partagent le même format d’écran (7 pouces), la même définition (Full HD), peu ou prou la même taille de châssis et la même configuration de mémoire vive (16 Go de RAM en LPDDR5 à 6400 MHz). Les deux rivales sont donc dotées d’une fiche technique similaire sur bien des points. Malheureusement, la MSI Claw s’inclinerait souvent face à la ROG Ally, notamment sur le plan des performances graphiques.

Intel pas encore au niveau d’AMD sur les consoles portables ?

Les tests réalisés sur la MSI Claw et sa concurrente ont été effectués à différents niveaux de TDP (enveloppe thermique accordée au processeur), de manière à obtenir les résultats les plus réalistes possibles en fonction des cas de figure (utilisation sur batterie ou sur secteur, mode hautes performances ou économie d’énergie…). Un point crucial pour évaluer correctement les performances d’une console portable sous Windows.

On constate alors d’entrée de jeu que si le processeur de la MSI Claw est censé monter à 40 W de TDP maximal, ce dernier oscille en réalité « seulement » entre 35 et 40 W, et que peu importe le profil TDP adopté (15 W, 20 W, 25 W et max TDP), la machine de MSI arrive derrière la ROG Ally sur Shadow of the Tomb Raider, comme sur Cyberpunk 2077.

Source : Videocardz Source : Videocardz Source : Videocardz Source : Videocardz Source : Videocardz Source : Videocardz

En version Core Ultra 5 135H, la MSI Claw fait par ailleurs moins bonne impression encore. On remarque en effet qu’en dépit de spécifications à peine plus généreuses (2 cœurs CPU supplémentaires et 50 MHz de plus sur l’iGPU Intel Arc, avec 8 cœurs graphiques Xe dans les deux cas), la version Core Ultra 7 155H obtient des résultats nettement plus convaincants, notamment sur Cyberpunk 2077 avec un TDP de 20 W (presque 30 FPS en moyenne pour l’Ultra 7 155H contre 22,5 en moyenne pour l’Ultra 5 135H, notamment).

Heureusement, tout n’est pas perdu. Il faut en effet garder en tête que ces tests préliminaires ont été réalisés avec des pilotes qui ne sont pas ceux dont nous disposerons au lancement de la console. Il se peut donc que des optimisations de dernière minute permettent de combler une partie du retard observé, notamment face aux solutions d’AMD. Une piste d’autant plus crédible que la MSI Claw arrivera sur le marché en avril. Cela laisse encore un peu de temps à Intel et à MSI pour peaufiner la machine sur le plan logiciel, et ainsi (espérons-le) améliorer ses performances.