Cette fausse PlayStation (PSOne) fait un carton

Le constructeur Retro Remake s’est fait remarquer sur marché des consoles rétro. Sa Superstation One, vendue à prix cassé pour son lancement, a déjà conquis les premiers acheteurs.

Vous vous souvenez de l’époque magique de la PlayStation ? Peut-être pas tous… Dans tous les cas, accrochez-vous à votre manette, car une nouvelle console rétro vient de débarquer et elle fait déjà sensation !

La Superstation One s’est arrachée comme des petits pains, avec sa Founders Edition qui s’est volatilisée en à peine 14 heures.

Pour 175 $ (qui passera à 225 $ plus tard), vous avez une machine qui fait rêver tous les nostalgiques de la première heure. Et contrairement à certains concurrents qui vous font payer le prix fort pour l’expédition (on vous voit, Analogue), Retro Remake fait payer mes frais de port à 45 dollars, cela intègre les taxes d’importation pour l’Europe (38 $).

C’est quoi la Superstation ?

La Superstation One est une console FPGA, pour imiter parfaitement les vieilles consoles, qui peut faire tourner des jeux jusqu’à la N64 ! C’est comme avoir plusieurs consoles rétro dans une seule boîte. Pour les plus geeks d’entre nous, on attend encore de savoir combien d’unités logiques sont intégrées dans son Cyclone V d’Intel/Altera, mais on nous promet une compatibilité similaire aux projets MiSTer.

À l’arrière, c’est la fête des connectiques : du HDMI pour votre TV moderne, mais aussi du S-Vidéo et des prises composantes pour les puristes qui gardent précieusement leur vieux téléviseur. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a même une station d’accueil en précommande.

Il faudra être patient : la sortie est prévue pour le troisième trimestre 2025. Et attention, si vous commandez, votre carte bancaire sera débitée immédiatement.

Si vous voulez suivre l’évolution du projet, Taki Udon, le créateur de la bête, partage régulièrement des infos sur Bluesky. Et vu la vitesse à laquelle la Founders Edition s’est vendue, on vous conseille de garder un œil sur les prochaines précommandes.