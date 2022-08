Une startup a conçu un écran externe sans fil et sans latence grâce à la 5G

Les écrans portables ont un défaut majeur : ils ont besoin d'un câble pour offrir une expérience fluide. Une startup japonaise a développé sa propre technologie, basée sur la 5G, pour permettre de connecter un écran externe à un smartphone, un PC, une console de jeu... sans fil et sans latence !

Généralement, quelles que soient les technologies, il est impossible de relier un écran externe à un smartphone ou un PC sans latence. Il y a toujours de la latence, mais on évoque ici une expérience fluide pour travailler ou jouer. Les technologies ne manquent pas, il y a l’Apple AirPlay, le Miracast, le WiFi Display… mais ces solutions sont conçues pour diffuser des vidéos, avec lesquelles la latence n’est pas forcément un problème.

Un écran portable sans fil

Quand on achète un écran portable, la meilleure solution est donc de faire transiter le flux vidéo par du HDMI ou de l’USB-C. C’est là que la startup japonaise InnLead Innovative entre en jeu. Ils ont lancé un projet de financement participatif sur la plateforme Kickstater pour financer un produit nommé Edge 2.5D. C’est un écran portable qui se branche en HDMI ou en USB Type-C, mais qui peut être connecté également grâce au WirelessHD.

On peut en conséquence connecter cet écran à un MacBook, un smartphone, une console de jeux, un PC… sans aucun fil. La technologie WirelessHD utilise les bandes de fréquences analogues à celles de la 5G millimétriques. Les ondes dites millimétriques fonctionnent dans la bande de fréquence comprise entre 24 GHz et 300 GHz. Ici, il n’est pas précisé sur quelle bande de fréquences le WirelessHD fonctionne.

Grâce à ces ondes mmWave sur une courte distance, de 1 à 25 m, on peut faire transiter d’importants débits vidéo avec peu de latence. En tout cas, suffisamment peu pour ne pas être théoriquement ressentie par les utilisateurs.

Notez que pour profiter de la connexion sans fil, il faut un transmetteur mmWave, cela limite les appareils compatibles. Heureusement, l’écran est vendu avec un transmetteur sous la forme d’une clé USB-C. Enfin, la connexion sans fil est possible jusqu’en définition Full HD à 60 Hz, certainement pour des raisons de débits. Ils évoquent un débit maximal de 7,5 Gbps, alors que la 4K sans compression nécessite une bande passante de 18 Gbps.

Le reste des caractéristiques techniques de cet écran est classique, il comprend une batterie de 10 200 mAh qui offrirait jusqu’à 4 heures d’autonomie, avec une charge rapide PowerDelivery 2.0 et QuickCharge 3.0. L’écran IPS LCD est tactile et fait 15,4 pouces de diagonale, il y a la possibilité de l’avoir en définition Full HD ou 4K. L’écran comprend également des haut-parleurs stéréo et de nombreuses connectiques.

Les packs disponibles ont des tarifs situés entre 400 à 600 euros, le projet semble d’ores et déjà financé. Comme ce que l’on explique souvent, nous vous déconseillons d’investir dans un projet à ce stade de développement. Il y a de forte probabilité que le projet soit retardé, ou encore pire, annulé. Dans tous les cas, on a hâte de voir ce que le produit final donnera et si cette technologie peut être démocratisée dans des produits grand public.

