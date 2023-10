L’évolution des batteries externes : plus puissantes, plus rapides et plus endurantes

Les smartphones sont de plus en plus performants, mais leur autonomie laisse souvent à désirer. Pour y remédier, les batteries externes sont devenues nos meilleures alliées. Elles ont évolué, gagnant en puissance et en options de connectivité, comme l’USB-C et la charge sans fil. Mais les temps changent et une nouvelle génération de batteries pointe le bout de son nez !

Si la mémoire ne nous trahit pas, les batteries externes, également connues sous le nom de power bank, ont fait leur première apparition sur le marché pour répondre à une nécessité croissante du consommateur moderne : prolonger l’autonomie de nos appareils électroniques, notamment nos smartphones, qui, bien que technologiquement avancés, pêchaient (et pêchent toujours) par leur autonomie limitée.

Au fil des années, les fabricants ont innové tant en termes de capacité que de connectique. De l’USB-A originel à l’USB-C, en passant par des intégrations de technologie sans fil Qi et plus récemment, le MagSafe d’Apple, les batteries externes se sont adaptées aux besoins des utilisateurs et aux tendances technologiques du moment.

Pour aller plus loin

Batterie externe : notre sélection des meilleures power bank en 2023

Shargeek 170 : puissance et capacité

Sharge, une entreprise connue pour ses accessoires tech comme les SSD, a décidé de se lancer dans la bataille avec un nouveau produit qui se démarque : la Shargeek 170. Présentée via une campagne Kickstarter, cette batterie externe propose une capacité de 24 000 mAh et une puissance impressionnante de 170 Watts, capable de charger jusqu’à trois appareils en même temps très rapidement.

Compacte et légère avec ses 164,9 x 62,8 x 59,6 mm pour 680 grammes, elle ne lésine pas sur la connectivité non plus. On trouve deux ports USB Type C et un port USB Type A. Petit plus technique : 170 watts se réfère à la puissance totale, avec jusqu’à 140 watts sur un seul port grâce à la technologie USB PD 3.1.

Et pour ceux qui sont pressés, bonne nouvelle : la batterie elle-même peut être rechargée avec une puissance de 140 watts, permettant de la charger à moitié en seulement 20 minutes. Et si vous êtes du genre maladroit ou que vous vivez dans une région pluvieuse, pas de panique ! La Shargeek 170 a une certification IPx4, ce qui signifie qu’elle résiste aux éclaboussures.

C’est un point intéressant à soulever : la Shargeek 170, avec ses 24 000 mAh et sa puissance de sortie allant jusqu’à 170 watts, ne cible clairement pas tout le monde. C’est un outil de choix pour les consommateurs qui ont besoin de charger des appareils gourmands en énergie tels que des PC portables, des iPad Pro, ou même des consoles de jeu comme la Nintendo Switch, surtout quand on est en déplacement ou loin d’une prise électrique. Si vous êtes un professionnel nomade, un gamer en vadrouille ou un geek de la tech en voyage, cette batterie pourrait être la solution idéale pour éviter les pannes sèches.

Bien sûr, tout le monde n’a pas besoin d’autant de jus dans sa poche ! Pour une longue journée ou un week-end loin des prises, il existe des options plus simples, moins chères, et plus compactes sur le marché. Des batteries de 5 000 à 10 000 mAh, par exemple, peuvent s’avérer largement suffisantes pour donner deux ou trois charges complètes à la plupart des smartphones et sont souvent plus simples à transporter en raison de leur taille et de leur poids réduits.

Pour aller plus loin

Batterie externe : notre sélection des meilleures power bank en 2023

110 euros : c’est assez cher

C’est la question que l’on peut se poser. 110 euros, c’est un prix assez élevé pour une batterie externe, même avec de telles performances. Et il est toujours bon de rappeler que les campagnes participatives peuvent parfois réserver des surprises, pas toujours agréables. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence, même si les caractéristiques du produit sont plus qu’attirantes.