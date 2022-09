Connaissez-vous Kingston, cette marque présente dans quasiment tous vos appareils électroniques ?

Kingston est une marque que vous connaissez forcément si vous avez déjà mis les mains dans un PC ou que vous vous intéressez aux solutions de stockage. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’elle est engagée dans de nombreux domaines technologiques, y compris là où on ne l'attend pas.

Fondée en 1987, l’entreprise américaine Kingston s’est tout d’abord fait connaître à travers ses différentes solutions liées à la mémoire dans le secteur de l’informatique. John Tu et David Sun, ses fondateurs, ont eu une excellente intuition à la fin des années 80, puisqu’ils ont lancé leur activité alors que le secteur des nouvelles technologies traversait une grave crise liée au stock limité de puces mémoires.

Ils sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en créant une nouvelle puce SIM à partir de celles encore disponibles sur le marché, dans l’optique de répondre immédiatement à la demande des entreprises frappées par la pénurie de l’époque.

Ce succès immédiat a permis à Kingston de se diversifier rapidement, dès le début des années 1990, à travers des solutions liées à la mémoire et au stockage. Le constructeur s’est ensuite lancé sur le marché européen à partir du milieu de cette décennie, un timing parfait pour accompagner des dizaines de millions de personnes à travers leur découverte de l’ordinateur personnel.

Une marque high-tech incontournable depuis 35 ans

Depuis cette époque, il est impossible de monter un nouvel ordinateur ou de partir à la recherche d’une solution de stockage de dernière génération sans se retrouver face à un produit issu du catalogue de Kingston. Cela passe, bien évidemment, par la mémoire vive : l’entreprise a bâti sa réputation dans ce secteur.

Que ce soit pour un ordinateur centré sur une expérience bureautique comme dans une machine dédiée au gaming, la RAM Kingston s’adapte à toutes les situations. La marque a très vite compris que les joueurs s’intéressent autant aux performances qu’à l’esthétique de leur PC : elle a donc doté ses barrettes de RAM Fury de LED RGB pour offrir un éclairage personnalisé du plus bel effet.

Côté stockage, Kingston propose aussi bien des SSD au format M.2, U.2, mSATA et 2,5 pouces que des clés USB et des cartes mémoires SD et microSD, destinées à équiper un smartphone, une console de jeux ou un reflex numérique. On pense notamment au XS200, un SSD externe et portable qui offre des vitesses maximales de 2000 Mo/s. Vous l’autre compris, la marque a la mémoire dans la peau et s’invite régulièrement dans les habitudes des consommateurs du monde entier.

Kingston est partout, même où vous ne l’attendez pas

Marque connue et reconnue par le grand public, Kingston est également présente dans de nombreux secteurs technologiques et industriels. Il est possible de retrouver ses solutions en matière de stockage et de mémoire au sein de nombreux appareils connectés, mais aussi dans les data centers des grandes entreprises, dans les solutions de divertissement embarquées des avions de ligne et même dans les satellites : c’est dire à quel point Kingston est partout, même où on ne l’attend pas.

C’est la face méconnue de Kingston de la part du grand public : en plus de développer des produits innovants, Kingston conçoit aussi des solutions destinées à accompagner les entreprises au quotidien. Cela passe par toute une gamme de produits B2B, à commencer par des systèmes de stockage sécurisés via un chiffrement matériel AES 256 bits : clés USB sécurisées, SSD externe chiffré ou encore mémoire serveur… rien ne manque pour équiper les professionnels et doter les serveurs et les data centers d’installations personnalisées.

Kingston est même à l’origine du premier SSD externe à chiffrement matériel indépendant du système d’exploitation doté d’un écran tactile : l’IronKey Vault Privacy 80. C’est depuis cet écran qu’il faut entrer son mot de passe pour accéder à ses données chiffrées.

Kingston, c’est aussi un vaste choix de solutions embarquées pour les entreprises, ce qui comprend des composants eMMC, DRAM, eMCP (solution de stockage intégrée à faible consommation d’énergie pour les appareils mobiles ou miniaturisés), ePOP (Embedded Package-on-Package, des solutions de stockages intégrées au sein même de puces)… De quoi équiper les appareils de toutes les tailles, pour tous les usages, sur terre, en mer ou encore dans les airs.

Il y a forcément une solution Kingston pour vous

Depuis sa création, Kingston s’est fait une place un peu partout dans le vaste secteur des nouvelles technologies. Cette entreprise de taille mondiale reste humble : elle reste proche de ses fournisseurs, de ses revendeurs et, bien évidemment, de ses clients, en mettant l’humain au centre de sa proposition.

Entreprises et particuliers, gamers et créateurs de contenus, adeptes de la méthode de stockage la plus sécurisée ou de la mémoire vive la plus performante, tout le monde peut trouver son compte au sein du vaste catalogue de produits et de solutions de Kingston. Au moment de changer de SSD, d’optimiser les performances d’un ordinateur en y ajoutant une nouvelle barrette de RAM, ou encore pour améliorer la sécurité d’un serveur d’entreprise, Kingston a forcément une solution pour vous.

D’autant que l’entreprise se rend disponible pour répondre à vos besoins en matériel. Il suffit de remplir ce questionnaire en précisant votre demande pour qu’un conseiller Kingston prenne contact avec vous dans le but de vous conseiller des produits adaptés.