La mémoire DDR4 vit ses dernières heures, ou presque

Et si votre vieille barrette DDR4 devenait collector ? Alors que les géants Samsung et SK Hynix tournent la page, la mémoire qui équipe nos PC depuis dix ans s’apprête à rejoindre les musées… Ou presque.

Création par IA

Samsung, deuxième fabricant mondial de puces mémoire, vient d’annoncer l’arrêt de sa production de DDR4. D’ici décembre 2025, ses barrettes 8 et 16 Go disparaîtront des lignes d’assemblage, laissant la place à la DDR5 et aux mémoires haute performance pour l’IA. Une décision stratégique qui signe le début de la fin pour cette norme vieillissante… Mais pas son arrêt de mort.

Car dans l’ombre, les fabricants chinois comme CXMT ou Fujian Jinhua se frottent les mains. Leur objectif ? Inonder le marché de DDR4 low-cost, à des prix jusqu’à 50 % moins chers que le neuf des grands noms. De quoi contenter les assembleurs de PC économiques, mais aussi créer un séisme sur le marché.

Pour aller plus loin

128 Go de DDR5 sur votre mini-PC ? C’est maintenant possible grâce à Crucial

Les géants lâchent la DDR4 pour courir après l’IA

La raison officielle ? Libérer des usines pour la DDR5, la LPDDR5 (mémoire mobile) et les HBM, ces mémoires ultra-rapides dédiées aux GPU et aux systèmes d’IA. Mais la vraie motivation est ailleurs : face à la concurrence chinoise, les marges sur la DDR4 s’effondrent. CXMT produit déjà 200 000 plaquettes de silicium mensuelles, visant 300 000 d’ici 2026. Résultat : des barrettes neuves moins chères que le reconditionné, malgré les sanctions américaines contre Fujian Jinhua.

Ce retrait des leaders crée une pénurie inattendue. Certains assembleurs stockent des puces en prévision, faisant grimper les prix de 10 %. Une aubaine pour les Taïwanais comme Winbond, qui profitent aussi des taxes de 245 % sur les produits chinois décrétées par Trump.

Pourtant, l’incertitude règne. Les exemptions accordées à la technologie par l’ex-président américain pourraient sauter. Conséquence : les gamers et monteurs de PC devront choisir. Soit passer à la DDR5, plus performante mais coûteuse. Soit chasser les dernières DDR4 « premium » de Samsung… avant qu’elles ne deviennent des pièces de collection.