128 Go de DDR5 sur votre mini-PC ? C’est maintenant possible grâce à Crucial

Crucial propose désormais des modules SODIMM DDR5 de 64 Go. Cette nouveauté attendue de longue date va permettre aux mini-PC (et de PC portables) d’adopter jusqu’à 128 Go de mémoire vive de dernière génération.

Voici les modules SODIMM 64 Go de Crucial en DDR5 // Source : William Lam

Équiper facilement votre mini-PC de 128 Go de DDR5 est maintenant possible. Comme le rapporte le blogueur William Lam, Crucial propose enfin une paire de barrettes SODIMM DDR5 de 64 Go. Difficile à trouver en France dans l’immédiat, ce kit de 128 Go (2 x 64 Go) de DDR5 à 5600 MHz est affiché à un peu plus de 360 dollars outre-Atlantique.

L’inconvénient, c’est qu’il n’existe pas encore, dans l’immédiat, d’appareils SFF (Small Form Factor) ou de mini-PC capables de prendre en charge nativement une telle quantité de mémoire vive. En l’absence de support « officiel », il faut donc tricher un peu pour en profiter sur les machines existantes.

128 Go de DDR5 sur un mini-PC ? Ça arrive

William Lam rappelle à juste titre que les modules SODIMM de 32 Go de DDR5, puis de 48 Go, s’étaient également trouvé dans cette même situation lors de leurs lancements respectifs. L’intéressé souligne néanmoins que dans les deux cas, et malgré l’absence de support officiel par les mini-PC, ces barrettes s’avéraient en fait fonctionnelles.

L’ASUS NUC 14 Pro est en mesure de gérer ces 128 Go de RAM // Source : Nerces pour Frandroid

Pour tester le kit 128 Go de Crucial, le blogueur s’est cette fois tourné vers son NUC 14 Pro, signé Asus. William Lam explique avoir simplement installé ses nouveaux modules SODIMM et allumé l’appareil. En dépit d’un démarrage un peu plus long qu’en temps normal, et après un rapide tour dans le BIOS, le kit s’avère détecté au grand complet par l’appareil. En revanche, les emplacements DIMM sont affichés comme étant « non occupés »… signe que le mini-PC d’Asus ne sait pas encore prendre en charge ce nouveau kit nativement.

Testé ensuite sur VMware ESXi, le kit est là aussi détecté avec ses 128 Go de RAM au complet. William Lam indique également avoir pu installer, avec succès, ce nouveau kit sur deux autres machines : l’Asus PN64-E1 et l’Asus NUC 14 Performance.

Bien qu’utile à un public de niche, ces 128 Go de RAM en SODIMM DDR5 devraient permettre aux NUC, Mini-PC et autres SFF de s’ouvrir à plus d’usages encore, notamment en matière de Cloud privés, au travers de par exemple de la solution VMware Cloud Foundation.