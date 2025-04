On a trouvé où Nvidia a mis toute la VRAM de nos cartes graphiques

Un peu chiche sur la quantité de VRAM pour ses nouvelles cartes graphiques grand public, Nvidia n’a pas hésité à avoir au contraire la main lourde sur ses derniers modèles Blackwell destinés au monde professionnel. Preuve en est avec la RTX Pro 6000… dont l’impressionnant PCB a été photographié.

Les modèles RTX Pro disposent d’une quantité de mémoire vidéo… généreuse // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La gamme RTX Pro ne vous dit rien ? Si vous ne travaillez pas sur de grosses stations de travail, ou bien dans les secteurs de l’IA ou de la virtualisation, c’est logique.

Destinée exclusivement au marché professionnel, cette nouvelle gamme de GPUs a récemment pris la place chez Nvidia de l’ancienne lignée RTX, en misant sur une nomenclature plus explicite… et sur une quantité de mémoire vidéo particulièrement généreuse.

Une quantité de VRAM tellement importante, qu’on en viendrait d’ailleurs presque à se demander si Nvidia n’a pas déshabillé Pierre pour habiller Paul.

Compte tenu des dotations nettement plus restreintes des GeForce RTX 5000 Blackwell en la matière, la question pourrait gentiment se poser. Du moins dans l’immédiat, car la chose devrait évoluer avec les futurs modèles « Super » dont nous commençons déjà à entendre parler.

La RTX Pro 6000 nous montre ses dessous…

Quoi qu’il en soit, la gamme RTX Pro impressionne, ne serait-ce que par la quantité de GDDR7 embarquée par la non moins spectaculaire RTX Pro 6000. Sous architecture Blackwell elle aussi, cette référence exploite pour la première fois un total de 96 Go de mémoire vidéo.

Si nous en parlons de nouveau aujourd’hui, c’est parce que le PCB de la carte a été photographié et partagé sur le forum spécialisé ChipHell, bien connu des amateurs de silicon. En un mot : il est édifiant.

Ces deux photos nous présentent le PCB en vue de dessous (à gauche) et en vue de dessus (à droite). Aucun composant n’est pour l’instant installé sur la carte, comme vous pouvez le voir. En revanche, il est aisé de comprendre que les modules de mémoire GDDR7 seront soudés de part et d’autre du PCB.

Dans le détail, on devrait retrouver deux « grappes » de 16 modules de 3 Go de GDDR7, réparties de chaque côté du bloc central visible sur la photo (où sera soudé le GPU en lui-même), pour aboutir à un total de 96 Go de mémoire vidéo.

Comme le souligne VideoCardz, cette RTX Pro 6000 devrait se limiter à seulement 300 W de TGP en dépit de ces 96 Go de VRAM. Il se peut d’ailleurs que ce PCB corresponde à une variante MaxQ de la carte, ou à une version serveur, car il n’intègre pas de connecteur 12V-6×2. À la place, on y trouve seulement quatre points d’attache pour des câbles d’alimentation, qui viendront logiquement se connecter à l’arrière de la carte.