Apple : gros changement prévu en interne pour les puces des futurs iPhone

À compter de 2024, Apple pourrait commencer à se fournir en puces auprès de la nouvelle usine de TSMC en Arizona. Actuellement, les SoC des produits Apple sont majoritairement fabriqués sur les sites de production taïwanais de son partenaire.

L’information est encore officieuse, mais Apple réfléchirait bien à produire une partie de ses puces aux États-Unis. C’est ce que l’on apprend cette semaine de Mark Gurman dans un article publié chez Bloomberg. Souvent bien renseigné quand il s’agit du géant de Cupertino, l’intéressé relate que Tim Cook se serait entretenu à ce propos avec ses ingénieurs allemands lors d’un déplacement en Europe. Pour Apple, l’idée serait factuellement de rapatrier une partie de sa production de processeurs, et plus précisément de le faire dans la nouvelle usine que son partenaire TSMC est en train de construire en Arizona.

Rappelons qu’Apple a déjà fait fabriqué certains de ses produits aux États-Unis. On pense notamment au Mac Pro, qui était assemblé en 2019 chez un sous-traitant de la firme basé au Texas. Une décision qui avait d’ailleurs fait l’objet d’une récupération politique maladroite par Donald Trump il y a trois ans.

Des puces 4 nm produites en Arizona à compter de 2024

« Nous avons déjà décidé de nous approvisionner dans une usine en Arizona, et cette usine sera ouverte en 2024. Donc nous avons environ deux ans devant nous, peut-être un peu moins », a déclaré Tim Cook à ses ingénieurs. « Quant à l’Europe, je suis sûr que nous nous y approvisionnerons également au fur et à mesure que nos projets deviendront plus concrets », a ajouté le patron d’Apple durant l’entretien. Une réunion à laquelle participaient deux autres hauts responsables du géant californien : Eddy Cue, chef des services d’Apple, mais aussi Deirdre O’Brien, responsable des ventes et des ressources humaines, relaye MacRumors.

Le média spécialisé indique que Tim Cook n’a pas donné plus de précisions concernant son projet, mais l’on sait que TSMC a effectivement entamé, en 2020, la construction d’une usine de puces en Arizona, près de Phoenix. Cette dernière doit bien ouvrir ses portes en 2024 et permettra la fabrication en masse de puces gravées selon le procédé 4 nm. Un procédé que le fondeur taïwanais a commencé à exploiter en fin d’année dernière. C’est d’ailleurs sur cette finesse de gravure qu’est basée la fabrication des puces A16 Bionic des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, lancés en septembre.

D’après des informations partagées la semaine dernière par le Wall Street Journal, TSMC prévoirait également de construire une seconde usine, toujours en Arizona. Cette dernière profiterait pour sa part d’un investissement de 12 milliards de dollars et serait vouée à la production de puces gravées cette fois en 3 nm. Un procédé qu’Apple devrait logiquement commencer à utiliser prochainement dans ses produits.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.