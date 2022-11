Apple confirme à demi-mot son casque VR, mais ne veut pas le faire n’importe comment

Apple a publié des offres d'emploi dans lesquelles il laisse entrapercevoir ses ambitieux projets pour une expérience logicielle de haut vol sur son futur (et supposé) casque de réalité virtuelle.

Le futur casque VR d’Apple fait encore parler de lui. Dans sa dernière newsletter Power On pour Bloomberg, le journaliste spécialisé et reconnu, Mark Gurman, évoque le projet de la marque à la pomme pour expliquer que cette dernière mettrait les bouchées doubles pour s’assurer que son produit de réalité virtuelle et mixte soit riche en contenu.

Ainsi, il faut s’attendre à « un service vidéo capable de lire des contenus 3D en réalité virtuelle » d’après Mark Gurman. En effet, des offres d’emploi publiées par Apple laissent entrevoir les ambitions de la firme. Les descriptions dans les fiches de poste donnent quelques indices. L’une d’elles affirme explicitement que la personne recrutée travaillera avec d’autres développeurs pour « construire des outils […] pour permettre des expériences connectées dans un monde 3D de réalité mixte ».

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les logiciels de développement d’Apple, les designers d’interface et les équipes dédiées aux capacités système — ce qui vous poussera à sortir des sentiers battus et à résoudre des problèmes incroyablement difficiles et intéressants dans l’espace d’application 3D.

Ces efforts s’inscrivent comme une suite logique de l’acquisition de l’entreprise NextVR par Apple en 2020. Cette dernière s’est spécialisée dans les partenariats avec des personnalités dans les milieux de l’art et du sport pour pousser des contenus en réalité virtuelle.

Pas de casque VR sans contenu

Les offres d’emploi en question prouvent qu’Apple semble bien parti pour développer un environnement virtuel ambitieux pour que l’intérêt de son casque VR ne se limite pas au simple produit. Il faut une expérience logicielle solide et des contenus intéressants. En d’autres termes, le géant californien pose les premières pierres de son métaverse maison, même s’il n’utilisera probablement jamais ce terme officiellement.

Soulignons aussi qu’Apple ne devrait pas se précipiter. Le casque VR en question n’est pas pressenti avant 2025 ou 2026. Cela suffirait sans doute à préparer une plateforme logicielle aux petits oignons. En face, le concurrent Meta affiche aussi de grandes ambitions sur la réalité virtuelle, mais devra prendre le temps de se remettre des 11 000 licenciements récemment annoncés.

