Le casque VR d’Apple aurait un équivalent de Face ID grâce au scanner d’iris

Pour se donner d'un équivalent de Face ID, le casque VR d'Apple s'appuierait sur un scanner d'iris afin d'authentifier votre identité. L'appareil serait aussi en mesure de scanner la position des jambes.

Le Meta Quest Pro a été récemment présenté et veut s’imposer comme le casque de réalité virtuelle ultime. Si on peut se demander à qui il s’adresse réellement, nul doute que ce produit est très prometteur pour l’avenir de la VR, malgré son prix très onéreux. En face, son concurrent le plus féroce devrait être le futur casque d’Apple.

Un scanner d’iris sur le casque VR d’Apple

Or, justement, The Information fournit des éléments intéressants à ce sujet. On apprend notamment que le casque AR/VR d’Apple devrait embarquer un scanner d’iris. D’aucuns se rappelleront peut-être qu’une telle solution biométrique avait été un temps utilisée sur les smartphones Galaxy S de Samsung. Cependant, on imagine que la technologie a dû être peaufinée au cours des dernières années et qu’elle devrait être plus précise grâce aux capteurs dédiés placés directement devant les yeux des utilisateurs et utilisatrices.

Le scanner d’iris agira ainsi comme une sorte de Face ID, mais au lieu d’analyser l’intégralité de votre visage, il se concentrera sur la zone colorée autour de vos pupilles. C’est grâce à cette fonctionnalité que vous devriez pouvoir vous authentifier pour accéder à votre profil d’utilisateur sur le casque VR d’Apple ou pour effectuer des paiements en ligne.

The Information indique aussi que l’appareil sera adapté aux personnes portant des lunettes. Elles pourront en effet « fixer magnétiquement des verres correcteurs à l’intérieur du casque », écrit le journal.

Apple et la question des jambes

En outre, le casque d’Apple pourrait aussi scanner la position des jambes de la personne portant l’appareil. Deux des 14 caméras que devraient embarquer l’appareil serait dédiée à cette tâche. De cette manière, l’avatar en réalité virtuelle pourra se dresser sur ses deux pieds.

De son côté, en marge de la présentation du Meta Quest Pro, Mark Zuckerberg promettait que les avatars de son métavers auraient des jambes en 2023 tout en précisant qu’il s’agissait d’un élément vraiment complexe à gérer en réalité virtuelle.

https://www.frandroid.com/marques/apple/1423895_apple-casque-realite-mixte-virtuelle-augmentee-prix-ming-chi-kuo

