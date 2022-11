Apple n’est toujours pas prêt pour la réalité mixte, la révolution attendra

Le casque de réalité augmentée d'Apple se fait toujours plus attendre et selon un analyste, la conception de ces lunettes aurait pris du retard. Si bien qu'on ne devrait pas le voir officiellement avant 2025 ou 2026.

De nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois affirment qu’Apple travaille sur un casque ou des lunettes de réalité mixte, alliant à la fois réalité virtuelle et réalité augmentée. Le système d’exploitation a un nom, RealityOS, tandis qu’il est attendu que le produit s’appelle Reality One et/ou Reality Pro.

Jusqu’à maintenant, on pensait voir arriver ce casque fin 2024, selon les déclarations de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Tech Research. Ce dernier est revenu là-dessus auprès de MarketWatch dans un email adressé au média.

Pas de casque de réalité augmentée d’Apple avant 2025

Selon Jeff Pu, on peut désormais « s’attendre à ce que les lunettes de réalité augmentée soient reportées à 2025-2026, en raison de problèmes de conception ». Une estimation qui va dans le sens de l’analyste Ming Chi-Kuo, souvent pertinent sur le travail d’Apple. L’année dernière, il avait effectivement indiqué que ces lunettes pourraient arriver sur le marché d’ici 2025, mais avec une présentation en 2023.

MarcketWatch aussi s’attend à ce qu’Apple annonce ce casque AR/VR dans les mois à venir. Cela pourrait donner le temps aux développeurs d’applications de travailler à proposer des services sur la future plateforme d’Apple, à temps pour la commercialisation. Cependant, le prix pourrait être démentiel et atteindre les 2 500 dollars.

Apple travaille sur la réalité augmentée

Pour autant, Apple fait monter le suspense depuis plusieurs années. Dernier événement en date, une interview du PDG d’Apple en personne, Tim Cook. Il s’est dit enthousiaste par rapport à la réalité augmentée. Selon lui, son impact pourrait être aussi profond que celui d’Internet, de quoi alimenter toutes les rumeurs autour de ce fameux casque.

Il serait effectivement temps qu’Apple aille conquérir ce terrain-là puisque d’autres concurrents s’y installent déjà, parfois depuis plusieurs années. Meta, qui s’est renommé il y a un an, mise tout sur le métavers et a présenté le Meta Quest Pro, tandis que PlayStation prépare la sortie du PS VR 2. Même Google s’est remis en selle après l’échec des Google Glass avec une paire de lunettes de réalité augmentée dédiée à la traduction instantanée. D’ailleurs, en janvier dernier, une rumeur révélait que Google préparerait aussi un casque de réalité augmentée.

Un marché de la réalité augmentée qui se cherche encore, mais qui grandit

Le média MarketWatch a profité de cette information pour interroger Paolo Pescatore, analyste technologique chez PP Foresight sur le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Pour lui, « on a encore l’impression d’une solution à la recherche d’un problème ». Pour le moment, les cas d’usage et la sensibilisation ne sont pas assez importants pour une adoption par le grand public.

Mais il croit à un dispositif portable qui se connecterait à l’iPhone pour accéder à un monde en réalité augmentée, une sorte de métavers. Des lunettes de réalité augmentée Apple seraient, selon lui, une bonne approche et s’inscriraient de manière cohérente dans la stratégie d’Apple. « Cela semble moins intrusif et offre plus de possibilités de différenciation », par rapport à un casque de réalité virtuelle par exemple. Paolo Pescatore va même plus loin et explique qu’Apple « donnera un coup de fouet à la demande des consommateurs pour des lunettes intelligentes et le domaine de la RA en général ». Comme cela a été le cas pour le smartphone, la tablette ou les écouteurs sans fil, Apple pourrait bien être l’entreprise qui lancera véritablement le marché.

