Reality One, Reality Pro : les noms du casque Apple de réalité augmentée ont été déposés

La présentation du casque de réalité augmentée ou virtuelle d'Apple approche. Les noms commerciaux ont visiblement été déposés dans plusieurs pays, mais pas par Apple.

Cette fois, on s’approche bien du lancement d’un casque de réalité augmentée ou virtuelle chez Apple. Après des années de rumeurs autour de cette nouvelle catégorie de produits, la marque semble accélérer sur ce projet.

Le journaliste Mark Gurman et le média Bloomberg ont largement documenté mois après mois ce nouveau produit d’Apple qui devrait donner à la firme un pied dans le marché du Metavers, face au géant Meta.

Signe que le lancement approche enfin, les marques de différents produits ont été déposées dans plusieurs pays, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Océanie et dans le Moyen-Orient.

Une gamme Reality pour RealityOS

Trois marques ont été repérées par Bloomberg : Reality One, Reality Pro et Reality Processor. Petite particularité, ce n’est pas Apple qui a déposé ces noms, mais un cabinet juridique. Ce n’est toutefois pas la première fois que la firme sous-traite ce genre de dossiers. Mark Gurman est donc convaincu qu’Apple se cache bien derrière ces dépôts.

Il faut dire qu’ils sont cohérents avec le nom RealityOS qui avait déjà émergé il y a plusieurs mois. Lors de la WWDC, la réalité mixte semblait d’ailleurs omniprésente.

Parmi ces noms, on comprend que RealityOS serait le nom du système d’exploitation développé par Apple pour ses casques. Reality One et Reality Pro ressemblent à des noms qu’Apple pourrait donner à un casque grand public et un casque plus haut de gamme destinés aux créateurs de contenu. On peut toutefois remarquer l’utilisation du chiffre One en lettre plutôt qu’en nombre. La marque nous a plutôt habitués à numéroter ses produits en utilisant les nombres.

Le terme Reality Processor est également étrange de la part d’Apple. D’après les rumeurs, le casque devrait utiliser une puce Apple M1 ou M2, ce qui est plus logique avec la rationalisation de l’entreprise quand il s’agit de la fabrication de puces. Peut-être que le Reality Processor est une puce supplémentaire spécifique au casque, mais dans ce cas, on aurait plutôt imaginé Apple nommer sa puce Apple R1, ou quelque chose du genre.

Les documents n’en révèlent pas plus concernant la stratégie d’Apple pour les mois à venir. On peut tout de même s’attendre à une présentation du projet pour les premiers mois de 2023, comme certaines rumeurs le laissent entendre. Pour l’heure, tous les yeux se tournent vers la présentation du 7 septembre dédiée à l’iPhone et l’Apple Watch.

