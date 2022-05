À une semaine de la WWDC 2022, la marque déposée « realityOS » fait surface. Cette dernière renvoie au supposé système d’exploitation développé par Apple pour ses futurs produits de réalité virtuelle et augmentée.

Des indices troublants laissent entendre qu’Apple pourrait profiter de sa WWDC 2022, attendue le 6 juin prochain, pour nous parler de ses plans en matière de réalités virtuelle et augmentée. Deux dépôts de marque distincts pour un certain « realityOS » ont fait surface sur Twitter. Déposés l’un comme l’autre le 8 décembre 2021, ces derniers sont répertoriés avec une date limite de dépôt fixée au 8 juin 2022… soit deux jours seulement après l’ouverture de la prochaine WWDC, souligne MacRumors.

Un détail qui a de quoi mettre la puce à l’oreille, d’autant qu’un autre dépôt a également été découvert sur le site de l’USPTO (US Patent and Trademark Office), avec une deadline cette fois fixée au 9 juin 2022.

Pour rappel, « realityOS » serait le nom choisi par Apple pour le système d’exploitation de ses futurs produits d’AR/VR. Et ce n’est pas la première fois qu’on en entend parler : ce nom avait par exemple été aperçu en février dernier dans du code déposé sur GitHub, mais aussi dans des logs de transferts de l’App Store.

Selon toute vraisemblance, ces dépôts de marque émaneraient bien d’Apple. Cela dit, le nom de la marque est absent des documents dénichés en ligne. On y découvre simplement qu’ils ont été déposés par « Reality Systems LLC » — mais comme le souligne Parket Ortonani (à l’origine de la découverte), l’adresse de cette entreprise est la même que celle utilisée préalablement par Apple pour garder secret le nom de certaines versions de macOS avant leur annonce.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022