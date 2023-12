Oubliez Time Machine, Synology propose l’outil ultime pour sauvegarder vos données sur Mac

S’il est généralement admis que les Mac sont moins sujets aux incidents et attaques que les PC, ils ne sont pas non plus infaillibles. Voilà pourquoi il est nécessaire de protéger les données qu’ils hébergent.

Un disque dur qui lâche, une mauvaise manipulation, un ransomware, et ce sont des années de données personnelles qui disparaissent. Des fichiers, documents et photos irremplaçables, envolés à jamais, pour peu que l’on n’ait pas pris soin de les sauvegarder régulièrement.

Pour pallier ce problème et se libérer de la pratique fastidieuse de la sauvegarde manuelle, il existe de nombreux outils aussi simples à utiliser qu’efficaces. Les utilisateurs de machine Apple ont tendance à se tourner naturellement vers Time Machine, la solution maison du constructeur. Mais il ne s’agit pas de l’outil le plus indiqué pour assurer la protection optimale de leurs données. C’est là qu’intervient Synology et son écosystème entièrement tourné vers la sauvegarde et la sécurité des données de ses utilisateurs.

Pourquoi faire confiance à Synology pour protéger ses données ?

Confier ses données à un produit signé Synology, c’est faire confiance à une société qui possède la bagatelle de 20 ans d’expérience dans la protection des données. Une expérience forgée tout d’abord sur les supports de stockages physiques, Synology étant encore aujourd’hui considérée comme leader sur le marché des NAS, et qui a su évoluer avec son temps pour s’adapter aux nouveaux usages. Ces dernières années, Synology a ainsi développé une offre cloud alliant simplicité et efficacité.

Grâce à cette double expertise dans le stockage physique et dématérialisé, Synology est capable de proposer une expérience de sauvegarde hybride aux particuliers comme aux professionnels. Comprenez par là qu’il est possible, simplement, de créer des routines de sauvegarde des données d’une machine à la fois sur un NAS et dans le cloud, afin de maximiser la protection de vos données.

Cette protection, et plus globalement la sécurité des données, est au cœur de la proposition de Synology. La société vous offre la possibilité de verrouiller vos sauvegardes grâce à un système de clefs privées, d’utiliser la technologie WORM (Write Once Read Many) à la création de dossiers ou d’appliquer un chiffrement AES-256 à toutes les données avant leur envoi vers un serveur cloud Synology.

Active Backup : la solution gratuite pour prendre soin de vos fichiers

Si vous possédez déjà un NAS Synology, la suite Active Backup vous est sans doute familière. Cette solution de sauvegarde créée par Synology est le moyen privilégié de piloter les interactions entre un ordinateur et un NAS. Installée directement sur votre ordinateur, l’application Active Backup vous permet en quelques clics de paramétrer la sauvegarde de tout ou partie des données stockées sur votre Mac.

Là où Active Backup devient extrêmement intéressante, c’est que ses fonctions ne se limitent pas au simple backup de votre machine. Extrêmement polyvalente, cette solution est capable de créer des copies de sauvegarde de vos périphériques de stockage externes lorsque vous les branchez. Mieux, ces sauvegardes fonctionnent aussi pour des machines virtuelles ou avec des comptes Google Workspace et Microsoft 365, après avoir lié les comptes correspondants.

La très grande force d’Active Backup réside sans aucun doute dans le fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’un outil de sauvegarde. Il s’agit avant tout d’un écosystème dédié à la sauvegarde, la protection et la gestion de vos données sur lequel vous gardez la main en permanence. Comment ? En vous permettant par exemple de paramétrer des routines de sauvegardes, de copies entières de votre système ou encore en vous donnant accès à une fonction de versionnage très utile.

Le mieux dans tout cela, c’est qu’Active Backup est entièrement gratuite. Contrairement à bon nombre de ses concurrents, Synology ne facture pas l’utilisation de sa suite logicielle. Il vous suffit de télécharger Active Backup et de l’installer sur un support de stockage compatible pour commencer à l’utiliser.

C2 Backup : le cloud made in Synology

Avec C2 Backup, Synology propose sa version du stockage dans le cloud. Une solution qui se base dans les grandes largeurs sur les principes établis par Active Backup et les applique au cloud avec la simplicité et l’efficacité propre à la marque. Comme son homologue « physique », C2 Backup permet ainsi :

de sauvegarder le contenu de votre Mac ou d’un appareil externe qui y est branché ;

de créer des routines de sauvegarde personnalisées pour tout ou partie de votre système ;

de sauvegarder plus fréquemment certains fichiers pour nourrir le système de versionnage ;

d’obtenir une image complète de votre ordinateur à des fins de restauration en cas de problème ;

Synology ne s’est pas contenté de copier purement et simplement Active Backup et a ajouté de nombreuses fonctionnalités à C2 Backup. Des services supplémentaires, disponibles à la carte, dont le but est d’améliorer votre vie en ligne. On retrouve pêle-mêle : C2 Password (un gestionnaire de mots de passe très complet et efficace), C2 Transfer (pour envoyer ou recevoir facilement des fichiers) ou encore C2 Identity (une application plutôt destinée aux professionnels permettant d’encadrer les accès multiples à différentes applications ou services).

Contrairement à Active Backup, C2 Backup n’est pas gratuit. Synology propose actuellement trois plans pour les particuliers :